О ситуации в регионах Украины по состоянию на 8:00 утра рассказали в Офисе Президента. Эту информацию передали из местных военных администраций.

Русские перебрасывают подразделения и наступают на Востоке: карта боевых действий на 23 июня

Ситуация во всех областях Украины

Черниговщина и Сумщина

В Черниговской области в ночь на 23 июня россияне обстреляли из минометов подразделения украинских пограничников вблизи села Гремяч. Потерь нет.

В Сумской области под огнем врага оказались 4 района области. Российские войска били из разных видов оружия – зафиксировали около сотни артиллерийских прилетов. Повреждены дома мирных жителей, Атинский психоневрологический интернат, водонапорная башня, электросети, а также ферма, на которой пострадали животные.

Оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника

Также один мужчина погиб после того, как кафиры сбросили с беспилотника взрывное устройство. Во время патрулирования взорвались на мини полицейские. 5 человек получили травмы, один – погиб.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области под обстрел попал Криворожский район. В Апостолове получили ранения два человека, город остался без света и воды. Дворы местных жителей просто усеяны кассетными боеприпасами. На местах работают пиротехники.

Читайте также Ушло более 108 часов: спасатели погасили огонь на нефтебазе в Новомосковском районе

Харьковская область

В Харькове российские военные запустили снаряд в складские помещения Индустриального района. Из-за этого возник пожар, пострадавших предварительно нет. Также враги обстреляли Чугуевский район, попали в одно из предприятий.

Луганская область

Российские войска наносили ракетные и авиаудары по Северодонецку и Горному. Лоскутовку и Рай-Александровку оккупировал враг. Однако нашим защитникам удалось отразить атаки в Северодонецке и Сиротином, Золотом.

Враг готовил по заводам "Азот" и "Стеклопластик". Один человек погиб, трое ранены.

Донецкая область

В Донецкой области враг обстреливал из артиллерии и минометов украинские позиции и населенные пункты. Под обстрелами оказались Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка, Бахмут, Славянск, Торецк и другие. Погибли три гражданских, еще двое – пострадали.

Обратите внимание! Вся Донецкая область – без газоснабжения, а также частично без воды и электричества.

По Николаевщине запустили 7 "Ониксов"

Днем 22 июня россияне запустили по Николаеву сразу 7 ракет типа Оникс. Повреждения получили многоэтажные дома, а также частные. Трое местных жителей получили травмы. В Баштанском районе под обстрел попало Березнеговатое. В Первомайском обществе повреждены жилые былинки и техника.

Актуально Этим вредят ВСУ, – Маляр отреагировала на информацию о занятых улицах в Херсоне

Херсонская область

На многочисленные взрывы и пожары жаловались жители Херсонской области. Критическая ситуация – в Высокополье, Новой Воронцовке, Калиновском, Станислависском территориальных общинах, Великоалександровке. Из-за оккупации сотни сел области практически уничтожены.

В каких областях ночь прошла относительно спокойно:

на Волыни,

на Закарпатье,

на Ровенщине,

в Ивано-Франковской,

Черновицкой,

Львовской,

Винницкой,

Одесской,

Запорожский,

Тернопольской,

Хмельницкой области,

в Кировоградской области,

Черкасской области,

Полтавщине,

Киевщине,

Житомирской области.

Смотрите в видео: актуальная информация о ситуации на фронте