Пожар в Прилуках локализовали

О последствиях обстрелов рассказали в Черниговской областной военной администрации. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, который приехал в город Прилуки, заявил, что жертв в результате обстрела со стороны России – нет.

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К счастью, благодаря Богу, в результате вражеского ракетного обстрела жертв нет. Все необходимые меры оперативно приняты,

– говорится в сообщении Чауса.

Глава Черниговской ОВА рассказал, что вместе с главой Прилукского района Владимиром Черновым проверил состояние работ по локализации пожара. По его словам, пожар локализован.

Также Вячеслав Чаус подчеркнул, что все люди в безопасности.