За словами Шойгу, нинішні обставини "диктують необхідність вживання термінових спільних заходів" щодо укріплення обороноздатності обидвох країн. Про це посіпака Путіна заявив російським пропагандистським ЗМІ після зустрічі з білоруським військовим високопосадовцем.

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Росія та Білорусь планують спільно й терміново "посилювати обороноздатність"

Зазначається, що у ході зустрічі очільники міністерств країн-агресорок обговорили воєнно-політичну ситуацію, питання військово-технічного співробітництва між відомствами двох країн, підготовку до спільних оперативних навчань під назвою "Щит союзу – 2023", а також питання так званого "патріотичного виховання" молоді.

Довідка. "Щит союзу – 2023" – масштабна програма російсько-білоруських військових навчань, оголошена восени 2021 року, напередодні широкомасштабного нападу Росії на Україну. Мовиться про співпрацю Росії та Білорусі у галузях радіаційного, хімічного та біологічного "захисту", радіоелектронної боротьби, топогеодезичного та навігаційного забезпечення.

Додамо, що після зустрічі з Хреніним, Шойгу дав коментар російському пропагандистському ЗМІ, у якому наголосив на необхідності укріплення "обороноздатності" при нинішніх обставинах.

Обставини диктують необхідність вживання термінових спільних заходів з укріплення обороноздатності "союзної держави", підвищення боєготовності регіонального угруповання військ та єдиної регіональної системи протиповітряної оборони,

– заявив Шойгу.

Російський міністр підкреслив, що такі дії стають "все більш актуальними", і Росія готова надати підтримку "білоруським друзям".

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До слова, актуальність таких дій й справді посилюється, адже серія "бавовни" у Росії продовжується. Так звані "хлопки" на території країни-агресорки й далі лунають:

Під Москвою 23 червня спалахнув завод з виготовлення фарб. Унаслідок інциденту обвалився дах будівлі – там було 10 місткостей з легкозаймистими речовинами.

Тим часом у Бурятії виникли перебої з електроенергією – на Гусиноозерській ГРЕС виникла аварія. В Улан-Уде унаслідок інциденту припинили свій рух трамваї та перестали працювати світлофори.

Днями раніше у Брянській області палала військова частина. Унаслідок пожежі згоріло багато російської техніки, яка, ймовірно, ремонтувалася після бойових дій в Україні.

Неподалік Москви, у Сергієвому Посаді, пожежа трапилась на території оптико-механічного заводу – з-поміж іншого, там виготовлялась і військова оптика.

Загорівся нещодавно й Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області, який пов'язують з дружиною Віктора Медведчука. На одному з оприлюднених відео видно, що НПЗ атакував невідомий безпілотник.

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