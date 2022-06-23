За словами Шойгу, нинішні обставини "диктують необхідність вживання термінових спільних заходів" щодо укріплення обороноздатності обидвох країн. Про це посіпака Путіна заявив російським пропагандистським ЗМІ після зустрічі з білоруським військовим високопосадовцем.
Читайте також Путін уже не прив'язується до дат, – у МВС спростували "дедлайни Кремля"
Росія та Білорусь планують спільно й терміново "посилювати обороноздатність"
Зазначається, що у ході зустрічі очільники міністерств країн-агресорок обговорили воєнно-політичну ситуацію, питання військово-технічного співробітництва між відомствами двох країн, підготовку до спільних оперативних навчань під назвою "Щит союзу – 2023", а також питання так званого "патріотичного виховання" молоді.
Додамо, що після зустрічі з Хреніним, Шойгу дав коментар російському пропагандистському ЗМІ, у якому наголосив на необхідності укріплення "обороноздатності" при нинішніх обставинах.
Обставини диктують необхідність вживання термінових спільних заходів з укріплення обороноздатності "союзної держави", підвищення боєготовності регіонального угруповання військ та єдиної регіональної системи протиповітряної оборони,
– заявив Шойгу.
Російський міністр підкреслив, що такі дії стають "все більш актуальними", і Росія готова надати підтримку "білоруським друзям".
Зверніть увагу Білоруси бачать, що економіка починає розвалюватись, – представник Тихановської
До слова, актуальність таких дій й справді посилюється, адже серія "бавовни" у Росії продовжується. Так звані "хлопки" на території країни-агресорки й далі лунають:
- Під Москвою 23 червня спалахнув завод з виготовлення фарб. Унаслідок інциденту обвалився дах будівлі – там було 10 місткостей з легкозаймистими речовинами.
- Тим часом у Бурятії виникли перебої з електроенергією – на Гусиноозерській ГРЕС виникла аварія. В Улан-Уде унаслідок інциденту припинили свій рух трамваї та перестали працювати світлофори.
- Днями раніше у Брянській області палала військова частина. Унаслідок пожежі згоріло багато російської техніки, яка, ймовірно, ремонтувалася після бойових дій в Україні.
- Неподалік Москви, у Сергієвому Посаді, пожежа трапилась на території оптико-механічного заводу – з-поміж іншого, там виготовлялась і військова оптика.
- Загорівся нещодавно й Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області, який пов'язують з дружиною Віктора Медведчука. На одному з оприлюднених відео видно, що НПЗ атакував невідомий безпілотник.
Не пропустіть – Білорусь може надати Росії місце для військової бази: дивіться відео