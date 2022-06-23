Пожежа виникла в місті Електруглі Московської області. Площа займання в цеху з розчинником та фарбами збільшилася до 2,4 тисячі квадратних метрів, повідомляють російські ЗМІ.

До речі Ні дня без пожежі: у Росії палає завод під Москвою і артрезиденція у Казані – епічні відео

Внаслідок пожежі обвалився дах

Пожежа виникла у складському триповерховому цегляному будинку. За попередніми даними, загиблих та постраждалих начебто немає.

Повідомили про пожежу вранці – 06:58, оголосили другий ранг складності. До гасіння залучили 55 осіб та 17 одиниць техніки. Внаслідок інциденту дах будівлі обвалився. Загалом там було 10 місткостей з легкозаймистою рідиною.

До речі, поруч з будівлею впритул є ще 2 об'єкти. Їхня загальна площа становить чотири тисячі квадратних метрів. У мережі оприлюднили відео займання. Над заводом піднялась густа хмара чорного диму.

Ще одна дилема держави-агресорки

Пожежі – не єдині проблеми в Росії. Зокрема, у Бурятії та Забайкальському краї виникли перебої з електрикою через аварію на Гусиноозерській ГРЕС.

В Улан-Уде через аварію зупинились трамваї та не працюють світлофори.

Інші пожежі в Росії

Останніми місяцями на території держави-агресорки ні дня не може минути без пожеж. Наприклад, під Москвою 8 червня палала територія оптико-механічного заводу в Сергієвому Посаді. На заводі, серед іншого, виробляється військова оптика.

11 червня у Брянській області спалахнула військова частина. ЗМІ заявляли, що інцидент стався у Халтуриному, що в окрузі Клинці. У результаті згоріло багато російської техніки, яку, ймовірно, доставили з України на ремонт.

Вже 14 червня у Брянській області була нова пожежа. Ймовірно, теж у військовій частині. Загоряння вкотре сталося у місті Клинці, яке розташоване за 50 кілометрів від кордону з Україною. За непідтвердженими даними, на територію військової частини залетів снаряд. Росія могла здійснити провокацію, завдавши удару по власній території.

Дивіться також – у Москві спалахнула масштабна пожежа в бізнес-центрі: відео