Пожежа під Москвою
Про масштабну пожежу під Москвою вдень почали повідомляти у соціальних мережах. Пожежа, яка спричинила величезну сіру хмару, сталася на заводі у місті Одинцово.
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Місто розташоване всього за 30 кілометрів від російської столиці. Повідомляється, що потужна пожежа сталася на лакофарбовому заводі.
Відео великої пожежі під Москвою
- Зауважимо, що попередня велика пожежа, про яку повідомлялося, сталася під Москвою 8 червня. Тоді палала територія оптико-механічного заводу в Сергієвому Посаді.
- На заводі, серед іншого, виробляється військова оптика: від біноклів до оптичних прицілів. Пожежа виникла на площі 700 квадратних метрів.
- Ще одна пожежа у Москві сталася вранці 3 червня. Тоді спалахнула потужна пожежа в центрі "Гранд Сетунь плаза". ЗМІ писали, що спочатку могла спалахнути обшивка центрального входу, а згодом вогонь поширився на всі поверхи.
У Казані теж сталася пожежа
Російські ЗМІ 14 червня близько 14 години за київським часом почали повідомляти про пожежу в Казані, яка сталася у будівлі арт-резиденції.
Пожежа виникла на площі 800 квадратних метрів. З будівлі було евакуйовано близько 80 людей. Повідомляється, що арт-резиденція розташовується у колишній будівлі театру.
Відео пожежі в Казані
У Росії горіла військова частина
- 11 червня повідомлялося, що у Брянській області Росії знову спалахнула пожежа у військовій частині. ЗМІ заявляли, що спалахнула пожежа у військовій частині у Халтуриному, що в окрузі Клинці Брянської області.
- Згодом стало відомо, що внаслідок пожежі згоріло багато російської техніки, яку, ймовірно, доставили з України на ремонт.
- На цьому подібні інциденти у Брянській області не закінчилися. 14 червня там знову сталася пожежа, ймовірно, у військовій частині. Загоряння вкотре сталося у місті Клинці, яке розташоване за 50 кілометрів від кордону з Україною.
- На місце пожежі вилетіли гелікоптери. За непідтвердженими даними, на територію військової частини залетів снаряд. Повідомляється, що Росія могла здійснити провокацію, завдавши удару по власній території. Такий висновок можна зробити з дописів росіян у соціальних мережах.
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