Пожежа під Москвою

Про масштабну пожежу під Москвою вдень почали повідомляти у соціальних мережах. Пожежа, яка спричинила величезну сіру хмару, сталася на заводі у місті Одинцово.

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Місто розташоване всього за 30 кілометрів від російської столиці. Повідомляється, що потужна пожежа сталася на лакофарбовому заводі.

Відео великої пожежі під Москвою

Зауважимо, що попередня велика пожежа, про яку повідомлялося, сталася під Москвою 8 червня. Тоді палала територія оптико-механічного заводу в Сергієвому Посаді.

На заводі, серед іншого, виробляється військова оптика: від біноклів до оптичних прицілів. Пожежа виникла на площі 700 квадратних метрів.

Ще одна пожежа у Москві сталася вранці 3 червня. Тоді спалахнула потужна пожежа в центрі "Гранд Сетунь плаза". ЗМІ писали, що спочатку могла спалахнути обшивка центрального входу, а згодом вогонь поширився на всі поверхи.

У Казані теж сталася пожежа

Російські ЗМІ 14 червня близько 14 години за київським часом почали повідомляти про пожежу в Казані, яка сталася у будівлі арт-резиденції.

Пожежа виникла на площі 800 квадратних метрів. З будівлі було евакуйовано близько 80 людей. Повідомляється, що арт-резиденція розташовується у колишній будівлі театру.

Відео пожежі в Казані

У Росії горіла військова частина

11 червня повідомлялося, що у Брянській області Росії знову спалахнула пожежа у військовій частині. ЗМІ заявляли, що спалахнула пожежа у військовій частині у Халтуриному, що в окрузі Клинці Брянської області.

Згодом стало відомо, що внаслідок пожежі згоріло багато російської техніки, яку, ймовірно, доставили з України на ремонт.

На цьому подібні інциденти у Брянській області не закінчилися. 14 червня там знову сталася пожежа, ймовірно, у військовій частині. Загоряння вкотре сталося у місті Клинці, яке розташоване за 50 кілометрів від кордону з Україною.

На місце пожежі вилетіли гелікоптери. За непідтвердженими даними, на територію військової частини залетів снаряд. Повідомляється, що Росія могла здійснити провокацію, завдавши удару по власній території. Такий висновок можна зробити з дописів росіян у соціальних мережах.

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