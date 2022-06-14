Пожар под Москвой

О масштабном пожаре под Москвой днем начали сообщать в социальных сетях. Пожар, вызвавший огромное серое облако, произошел на заводе в городе Одинцово.

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Город расположен всего в 30 километрах от российской столицы. Сообщается, что мощный пожар произошел на лакокрасочном заводе.

Видео большого пожара под Москвой

Заметим, что предыдущий большой пожар, о котором сообщалось, произошел под Москвой 8 июня . Тогда пылала территория оптико-механического завода в Сергиевом Посаде.

На заводе, среди прочего, производится военная оптика: от биноклей до оптических прицелов. Пожар возник на площади 700 квадратных метров.

Еще один пожар в Москве произошел утром 3 июня . Тогда вспыхнул мощный пожар в центре "Гранд Сетунь Плаза". СМИ писали, что сначала могла вспыхнуть обшивка центрального входа, а потом огонь распространился на все этажи.

В Казани тоже произошел пожар

Российские СМИ 14 июня около 14 часов по киевскому времени начали сообщать о пожаре в Казани, который произошел в здании арт-резиденции.

Пожар возник на площади в 800 квадратных метров. Из здания было эвакуировано около 80 человек. Сообщается, что арт-резиденция размещается в бывшем здании театра.

Видео пожара в Казани

В России горела военная часть

11 июня сообщалось, что в Брянской области России снова вспыхнул пожар в воинской части. СМИ заявляли, что вспыхнул пожар в военной части в Халтурино в округе Клинцы Брянской области.

Впоследствии стало известно, что в результате пожара сгорело много российской техники , которую, вероятно, доставили из Украины на ремонт.

На этом подобные инциденты в Брянской области не истекли. 14 июня там снова произошел пожар , вероятно, в воинской части. Возгорание в очередной раз произошло в городе Клинце, который расположен в 50 километрах от границы с Украиной.

На место пожара вылетели вертолеты. По неподтвержденным данным, на территорию воинской части залетел снаряд. Сообщается, что Россия могла совершить провокацию, нанеся удар по собственной территории. Такой вывод можно сделать из сообщений россиян в социальных сетях.

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