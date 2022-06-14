Россия снова тихо пылает

Возгорание произошло в городе Клинце, который расположен в 50 километрах от границы с Украиной. Об этом сообщают российские СМИ.

Взрыв в военной части в Брянской области: сгорело много российской техники - фото

В сети опубликовали видео с места происшествия. На кадрах виден дым, поднимающийся в небо. Автор видео рассказал, что на место пожара вылетели вертолеты. Российские власти уже традиционно ничего не комментируют, поэтому местные жители вынуждены самостоятельно придумывать объяснения очередных "хлопков".

Смотрите видео нового пожара в Брянской области:

Над городом Клинцы летает вертолет: видео

По неподтвержденным данным, на территорию воинской части залетел снаряд. Он якобы задел жилой комплекс. Российские телеграмм-каналы пишут, что одной женщине оторвало ногу, а в домах выбило окна. Кроме того, в Клинцах исчезло водоснабжение. Почему – местные власти не говорят.

Активист и блогер Сергей Стерненко , сейчас защищающий нашу страну на фронте, опубликовал сриншот с телеграмм-канала жителей Клинцев. Там россияне пишут, что вертолет кружил над воинской частью несколько минут, а затем совершил 2 выстрела и быстро улетел.

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Накануне военная часть уже горела

Похожий инцидент произошел утром 11 июня. Тогда российские СМИ также писали о пожаре на военной части у Клинцев. Огонь гасили 9 единиц пожарно-спасательной техники. Местные власти также замалчивали событие и ничего не комментировали. Так неизвестно, были ли погибшие или пострадавшие.

В результате пожара сгорело большое количество военной техники. Ее якобы привезли с войны в Украину и должны были отремонтировать. Однако, к счастью, не суждено. То, что не уничтожили Вооруженные Силы Украины, уже добил огонь.

Обратите внимание! В приграничных областях России в последние недели часто случаются взрывы и пожары. Местные власти ничего не комментируют, а пропагандистские журналисты называют это так называемыми "хлопками".

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