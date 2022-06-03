Про велетенську пожежу пишуть російські ЗМІ та соцмережі. З відео видно, що приміщення – майже повністю у вогні.

До теми Росія знову палає: у Набережних Челнах загорівся склад із гумою та пластиком

Ранг пожежі підвищили до максимального

Поки що офіційно про потерпілих та жертв невідомо. Проте рятувальники вже підвищили ранг пожежі до максимального – п'ятого. Також люди, які зібрались біля бізнес-центру запевняють, що звідти долинали крики про допомогу. Можливо, люди залишились заблокованими вогнем на верхніх поверхах будівлі. Начебто деяким з них вдалось вилізти на дах.

Також ЗМІ пишуть, що спочатку могла спалахнути і обшивка центрального входу, а згодом вогонь поширився на всі поверхи. Офіційні джерела стверджують, що неправильно була підключена проводка до освітлення на фасаді. Спочатку полум'я було дуже маленьким,проте йому не надали значення і достатньо швидко не зреагували. Прокуратура вже почала розслідування.

Ось так починалась пожежа / Відео з російського телеграм-каналу:

На вулиці перекрили рух транспорту

На вулиці Горбунова, де розташований "Гранд Сетунь плаза", перекрили рух транспорту. У Москві – злива, проте полум'я лише розгорялось.

Зверніть увагу! За інформацією ЗМІ, пожежники викликали на місце одразу 15 машин швидкої допомоги. Також сюди везли всі підйомники, які є в столиці Росії. На Горбунова прибули і гелікоптери МНС.

З будівлі вивели понад сотню людей, пошук триває

Згодом МНС Росії повідомило, що з будівлі вдалось одразу вивести понад 120 людей. Проте цілком ймовірно, що в приміщенні ще був хтось. Пошук триває. Врятовані розповідають, що деякі їхні співробітники, які чекали на рятувальників, перестали виходити на зв'язок.

Дивіться відео пожежі у бізнес-центрі / Відео з соцмереж та ЗМІ:

На місце прилетіли вертольоти МНС / Дивіться відео:

В Росії все частіше виникають пожежі

Зазначимо, що останнім часом в Росії все частіше виникають масштабні пожежі. Так напередодні в Набережних Челнах загорівся склад з гумою та пластиком. Загоряння сталось на заводі, а вогонь вже перекинувся на склад. Площа пожежі – до 1 тисячі квадратних метрів, а все місто накрив велетенський чорний стовп диму.

Росія у вогні: коротко про останні пожежі

У російській Якутії протягом кількох днів поспіль горів сміттєвий полігон. У вогні опинились понад 11 тисяч квадратних метрів території.

Наприкінці травня Росія не могла дати раду з лісовими пожежами. Зокрема, палав Алтайський край.

25 травня у столиці держави-агресорки загорівся храм Петра та Павла. Куполи його були укутані чорними хмарами диму.

За кілька днів до цього пожежники працювали і в Підмосков'ї. Тут палала територія Центрального аерогідродинамічного інституту.

Дивіться у відео, як це було: масштабні пожежі в Росії