Деталі про нову пожежу в Росії

Загоряння трапилося близько 03:30 3 червня на заводі "Алтин Полімер". Вогонь перекинувся на склад, який розташований поруч, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

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Площа пожежі склала 1 тисячу квадратних метрів. Відомо, що відходи гуми та пластику горять на відкритій території. Величезний чорний стовп диму накрив частину міста.

Російські рятувальники намагаються погасити вогонь. На місце події приїхали 90 вогнеборців та 32 одиниці техніки та пожежний поїзд.

Рятувальники кажуть, що гасіння їм ускладнює високе пожежне завантаження будівлі.

Дивіться відео потужної пожежі у Росії:



Чорний дим вже налякав місцевих мешканців / Фото РосЗМІ



Пожежу гасять ще з ночі / Фото РосЗМІ



На місці події працюють 90 рятувальників / Фото РосЗМІ

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На початку робочого дня 6 травня трапилася пожежа на ринку "Вікаліна" у Владикавказі. За лічені хвилини згоріли 4 павільйони, а вогонь швидко поширився. Загальна площа пожежі склала 4,5 тисячі метрів квадратних. Чимало продавців бідкалися, що втратили все майно і тепер не матимуть за що жити. Однак адміністрація ринку не виходить з ними на зв'язок. За попередніми даними постраждала одна жінка, її доставили у лікарню з опіками.

У той же день вигоріли декілька вулиць у Називаєвську Омської області. За даними ЗМІ, згоріли близько 90 будинків. Цікаво, що влада намагається зменшити цю кількість і каже про 50 пошкоджених будинків. Загоряння трапилося через коротке замикання у трансформаторній будці, іскри з якої розлетілися по сухій траві.

Станом на 10 травня потужні лісові пожежі охопили 77 з 83 російських регіонів. До гасіння 12 713 гектарів залучили 5 897 рятувальників, 1 213 одиниць наземної техніки та 26 гелікоптерів. Однак справитися з вогнем росіянам не вдалося. Вогонь знищував цілі села та вулиці міст, а в Курганській області ввели режим надзвичайного стану.

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