Відповідну інформацію повідомили російські ЗМІ. "Бавовну" росіяни чули в ніч проти 18 травня.

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У Бєлгородські області знову неспокійно

Російські ЗМІ почали писати, що "хлопки" люди почули орієнтовно опівночі проти 18 травня. Кадри глухої ночі та звук "хлопка" росіяни почули та відразу зняли на відео.

Чергова "бавовна" у Бєлгородській області: дивіться відео

Згодом під іншим відео росіяни припустили, що нібито "бавовна", яку вони чують – це "знову робота повітряно-космічних сил Росії, як і кілька днів до цього".

На відео чутно, як "хлопки" супроводжує ненормативна лексика. До речі, там не називають звуки вибухами, а "хлопком".

"Бавовна" та ненормативна лексика росіян: дивіться відео

Зверніть увагу! У Генштабі ЗСУ повідомили, що в Бєлгороді помітили листівки, які закликають "повернути Бєлгород у лоно Харківської області". Також там мовиться про "Бєлгородську народну республіку". Підписані вони нібито від легіону "Свобода Росії", хоча ті наголосили, що не причетні. Натомість заявили, що так ФСБ хоче їх дискредитувати.

Коротко про останні "бавовни" у російському Бєлгороді

У російському Бєлгороді та області неспокійно щонайменше з кінця березня. Там чи не щоночі щось відбувається – чутно "хлопки", бачать "шари" та бідкаються через це.

Зокрема російська пропаганда любить звинувачувати у всьому Україну. Зокрема й через те, що Бєлгородська область Росії межує з українськими Харківською та Сумською областями України.

11 травня радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що Росія може запровадити воєнний стан в тих областях Росії, що межують з Україною.

Зокрема мовиться про Ростовську, Курську та Бєлгородську області. Таким чином окупаційні війська можуть забезпечити собі "спокій" на цих територіях, проте на воєнний стан у всій Росії Путін не наважиться, як і на широкомасштабну мобілізацію.

Володимир Зеленський коментував питання щодо атаки на Бєлгород. Президент України сказав, що не обговорює жодного з його наказів як головнокомандувача. Є речі, якими ділиться лише з військовими ЗСУ. Президент пояснив, що йому складно коментувати ці вибухи.

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