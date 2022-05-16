У російських соцмережах з’явилась інформація про те, що в ніч проти 16 травня близько 2 години ночі у місті Строїтель, що в Бєлгородської області, сталася пожежа, передає 24 канал.

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На ліквідацію направили три пожежно-рятувальні частини, а пожежу площею 72 квадрати локалізували до 4 години ранку.

Відомо, що це спалахнув цех з виробництва лаку, який вже не експлуатується. Також вогонь пошкодив металеву ємність із термічним маслом на площі близько 10 метрів кубічних. Інформацію про причини займання все ще встановлюють.

Пожежа спалахнула на цеху біля Бєлгорода / Фото росЗМІ

Вибухи в Росії: головне про останні інциденти

Нагадаємо, що останнім часом у прикордонних областях Росії ледь не щодня відбувається щось дивне. Мешканці часто чують звуки, схожі на вибухи, а після цього виникають пожежі.

Ще з початку травня у російському Бєлгороді періодично щось "хлопає". 1 травня горіли резервуари з паливом, а мешканці чули вибухи. З’ясувалось, що тоді горіли приміщення, які належать міноборони Росії.

Вже наступного дня, 2 травня, спалахнула велика пожежа неподалік Бєлгорода. Після вибухів очевидці побачили величезний стовп диму. Відомо, що тоді горів склад з боєприпасами.

Також 2 травня спалахнула масштабна пожежа на Пермському пороховому заводі. Тоді внаслідок інциденту загинуло двоє людей, ще одна – постраждала.

Вибухи у центрі Бєлгорода люди почули і 3 травня. Через гучні звуки спрацювали сигналізації автівок.

Після кількох днів тиші, 11 травня жителі Бєлгородської області спостерігали за великою пожежею та були шоковані вибухами. Вони публікували фото масштабних займань, а разом з цим у звичному для себе стилі звинувачували в атаці Україну.

15 травня у Ростовській області в Росії знову трапилась пожежі. Тоді горів завод з виробництва джинсів. Пожежа площею 250 квадратних метрів охопила виробничу будівлю компанії Gloria Jeans у місті Шахти. До ліквідації залучали 58 пожежників та 17 одиниць техніки.

А в ніч проти 16 травня в Бєлгороді місцеві спостерігали вже не "хлопки", а "шари", які летіли у їхньому небі. Інформацію оприлюднили о 23:53 15 травня. На кадрах помітно, як вороги запускають "шари".

У ніч на 15 травня невідомі намагалися підпалити приміщення військкомату в одному з регіонів Росії. РосЗМІ повідомляють про те, що за останні дві доби це вже третя спроба спалити приміщення, де російська армія набирає молоде "гарматне м'ясо". Спроби підпалів військкоматів були зафіксовані у Волгограді, а також Ростовській і Рязанській областях.

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