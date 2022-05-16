Відповідну інформацію оприлюднили о 23:53 15 травня. На кадрах помітно, як вороги запускають "шари".

Зауважте У Бєлгородській області знову вибухи: росіяни бідкаються, що їм страшно

У російському Бєлгороді цього разу "шари"

Мабуть, вже вечір не вечір без двіжа в якомусь російському усть-зарюпинську. Бєлгород. Пишуть рузьке: "Над Білгородом знову гуркіт і вогняні кулі, що відлітають у бік кордону,

– повідомили в ЗСУ.

Наші військові пожартували, що там то "хлопки", то "шари", – все не як у людей.

"Одним словом, – бавовна", – посміялись з росіян в ЗСУ.

В російському Бєлгороді знову неспокійно: дивіться відео

РосЗМІ цинічно написали про "шари": "Бєлгород – не гальмо, він повільний газ. Бєлгород вітає Україну у перемозі на Євробаченні та запускає святковий салют із ППО".

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Люди у твітері почали поширювати відео з Бєлгорода з доречними коментарями:

"Бєлгород, бавовна???";

"Бєлгород, не переживайте! Скоро ЗСУ вас звільнять, тримайтеся, лишилося не довго!";

що ви там, Бєлгород? Українська тероборона вийшла на кордон Харківської області. Чекайте в гості, готуйте паляниці та вчитеся вимовляти їхню назву";

"настає ніч – прокидається бавовна".

Що відбувається у російському Бєлгороді

У російському Бєлгороді, що розташований неподалік кордону з Україною, регулярно повідомляють про вибухи. Росіяни навіть почали бідкатись та боятись.

2 травня Володимир Зеленський розповів, чи проводила Україна операції в тилу ворога. Верховний Головнокомандувач Збройних сил України пояснив, що навіть якщо це траплялося, то лише в рамках міжнародного законодавства, натомість про інші дії йому нічого не відомо.

У цей же день радник глави МВС Вадим Денисенко розповів, що ці обстріли – російська історія. Зокрема мовиться про атаки на Курську, Бєдгородську та Брянську прикордонні області. Натомість український посадовець пригадав, що Кремль у цих обстрілах намагається звинуватити Україну.

Денисенко сказав, що так російська влада просто може намагатися спонукати власне населення до мобілізації.

Проте для Росії подібна історія не нова. Наприклад, щоб виправдати напад на Чечню в 1999 році у Росії ФСБ підривало житлові будинки росіян. У Польщі припускала у січні 2022 року, що росіяни можуть вдатись до подібних провокацій.

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