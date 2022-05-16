Відповідну інформацію оприлюднили о 23:53 15 травня. На кадрах помітно, як вороги запускають "шари".
Зауважте У Бєлгородській області знову вибухи: росіяни бідкаються, що їм страшно
У російському Бєлгороді цього разу "шари"
Мабуть, вже вечір не вечір без двіжа в якомусь російському усть-зарюпинську. Бєлгород. Пишуть рузьке: "Над Білгородом знову гуркіт і вогняні кулі, що відлітають у бік кордону,
– повідомили в ЗСУ.
Наші військові пожартували, що там то "хлопки", то "шари", – все не як у людей.
"Одним словом, – бавовна", – посміялись з росіян в ЗСУ.
В російському Бєлгороді знову неспокійно: дивіться відео
РосЗМІ цинічно написали про "шари": "Бєлгород – не гальмо, він повільний газ. Бєлгород вітає Україну у перемозі на Євробаченні та запускає святковий салют із ППО".
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Люди у твітері почали поширювати відео з Бєлгорода з доречними коментарями:
- "Бєлгород, бавовна???";
- "Бєлгород, не переживайте! Скоро ЗСУ вас звільнять, тримайтеся, лишилося не довго!";
- що ви там, Бєлгород? Українська тероборона вийшла на кордон Харківської області. Чекайте в гості, готуйте паляниці та вчитеся вимовляти їхню назву";
- "настає ніч – прокидається бавовна".
Що відбувається у російському Бєлгороді
- У російському Бєлгороді, що розташований неподалік кордону з Україною, регулярно повідомляють про вибухи. Росіяни навіть почали бідкатись та боятись.
- 2 травня Володимир Зеленський розповів, чи проводила Україна операції в тилу ворога. Верховний Головнокомандувач Збройних сил України пояснив, що навіть якщо це траплялося, то лише в рамках міжнародного законодавства, натомість про інші дії йому нічого не відомо.
- У цей же день радник глави МВС Вадим Денисенко розповів, що ці обстріли – російська історія. Зокрема мовиться про атаки на Курську, Бєдгородську та Брянську прикордонні області. Натомість український посадовець пригадав, що Кремль у цих обстрілах намагається звинуватити Україну.
- Денисенко сказав, що так російська влада просто може намагатися спонукати власне населення до мобілізації.
- Проте для Росії подібна історія не нова. Наприклад, щоб виправдати напад на Чечню в 1999 році у Росії ФСБ підривало житлові будинки росіян. У Польщі припускала у січні 2022 року, що росіяни можуть вдатись до подібних провокацій.
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