Соответствующую информацию обнародовали в 23.53 15 мая. На кадрах заметно, как враги запускают "шары".

Заметьте В Белгородской области снова взрывы: россияне жалуются, что им страшно

В российском Белгороде на этот раз "шары"

Пожалуй, уже вечер не вечер без движка в каком-нибудь русском усть-зарюпинске. Белгород-Днестровский. Пишут русское: "Над Белгородом опять грохот и улетающие в сторону границы огненные шары,

– сообщили в ВСУ.

Наши военные пошутили, что там то "хлопки", то "шары" – все не как у людей.

"Одним словом, – хлопок", – посмеялись над россиянами в ВСУ.

В российском Белгороде снова неспокойно: смотрите видео

РосСМИ цинично написали о "шарах": "Белгород – не тормоз, он медленный газ. Белгород поздравляет Украину в победе на Евровидении и запускает праздничный салют из ПВО".

Оккупанты еще раз показывают отсутствие совести и каких-либо человеческих качеств: смотрите видео

Люди в твиттере начали распространять видео из Белгорода с уместными комментариями:

"Белгород, хлопок???";

"Белгород, не переживайте! Скоро ВСУ вас освободят, держитесь, осталось не долго!";

что вы там, Белгород? Украинская тероборона вышла на границу Харьковской области. Ждите в гости, готовьте паляницы и учитесь произносить их название";

"наступает ночь – просыпается хлопок".

Что происходит в русском Белгороде

В российском Белгороде, расположенном недалеко от границы с Украиной, регулярно сообщают о взрывах. Россияне даже начали сетовать и бояться.

2 мая Владимир Зеленский рассказал, проводила ли Украина операции в тылу врага. Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины пояснил, что даже если это случалось, то только в рамках международного законодательства, но о других действиях ему ничего не известно.

В этот же день советник главы МВД Вадим Денисенко рассказал, что эти обстрелы – российская история. В частности, речь идет об атаках на Курскую, Бедгородскую и Брянскую пограничные области. В то же время украинский чиновник вспомнил, что Кремль в этих обстрелах пытается обвинить Украину.

Денисенко сказал, что так российские власти просто могут пытаться побуждать собственное население к мобилизации.

Однако для России подобная история не нова. Например, чтобы оправдать нападение на Чечню в 1999 году, в России ФСБ подрывало жилые дома россиян. В Польше предполагали в январе 2022 года, что россияне могут прибегнуть к подобным провокациям.

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