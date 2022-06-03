Подробности о новом пожаре в России

Возгорание произошло около 03:30 3 июня на заводе "Алтын Полимер". Огонь перекинулся на склад, расположенный рядом, пишут российские пропагандистские СМИ.

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Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. Известно, что отходы резины и пластмассы горят на открытой территории. Огромный черный столб дыма накрыл часть города.

Российские спасатели пытаются погасить огонь. На место происшествия приехали 90 пожарных и 32 единицы техники и пожарный поезд.

Спасатели говорят, что тушение им усложняет высокую пожарную загрузку здания.

Смотрите видео мощного пожара в России:



Черный дым уже испугал местных жителей / Фото РосСМИ



Пожар гасят еще с ночи / Фото РосСМИ



На месте происшествия работают 90 спасателей / Фото РосСМИ

Россия стремительно пылает: последние новости

В начале рабочего дня 6 мая произошел пожар на рынке "Викалина" во Владикавказе. В считанные минуты сгорели 4 павильона, а огонь быстро распространился. Общая площадь пожара составила 4,5 тысячи квадратных метров. Многие продавцы жаловались, что потеряли все имущество и теперь не за что жить. Однако администрация рынка не выходит с ними на связь. По предварительным данным, пострадала одна женщина, ее доставили в больницу с ожогами.

В тот же день выгорело несколько улиц в Называевске Омской области. По данным СМИ, сгорело около 90 домов. Интересно, что власти пытаются уменьшить это количество и говорят о якобы 50 поврежденных домах. Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания в трансформаторной будке, искры из которой разлетелись по сухой траве.

На 10 мая мощные лесные пожары охватили 77 из 83 российских регионов. К тушению 12 713 гектаров горящей земли привлекли 5 897 спасателей, 1 213 единиц наземной техники и 26 вертолетов. Однако справиться с огнем россиянам не удалось. Огонь уничтожал целые села и улицы городов, а в Курганской области был введен режим чрезвычайного положения.

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