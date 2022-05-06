Два масштабных пожара вспыхнули в России 6 мая.

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Сгорел рынок

Первый из них – на рынке "Викалина" в городе Владикавказ. Пожар начался с утра, когда торговля только начиналась. Поэтому людей там было немного.

Но сам пожар оказался довольно большим. В считанные минуты горели четыре павильона. Продавцы сначала еще пытались справиться с ним своими силами, но им это не удалось.

Общая площадь пожара составила 4500 квадратных метров. Пожару присвоили третий уровень опасности. И для его ликвидации пришлось использовать сразу 50 пожарных и 17 единиц спецтехники.

Видео пожара на рынке во Владикавказе

Пока причины пожара неизвестны. Многие продавцы потеряли все свое имущество.

Сгоревшая улица

Значительно более мощный пожар возник в городе Называевск Омской области. Там фактически выгорели несколько улиц на севере города.

Местные СМИ сообщают, что горело около 90 домов. Местные власти пытаются значительно уменьшить масштабы трагедии, убеждая, что сгорело лишь 50 домов.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в трансформаторной будке, искры из которой разлетелись по сухой траве. Огонь быстро распространился по ветру и перекинулся на дома.

Людей из этого района призвали эвакуироваться.

В общей сложности в Омской области 6 мая спасатель 130 раз выезжали на тушение пожаров.

Пожары в России после начала войны

После 24 февраля, когда Россия коварно напала на Украину, на территории самой России стали то и дело возникать масштабные пожары. При этом горят разные объекты – от складов с оружием и воинских частей до нефтебаз. А также военкоматы. Иногда вспыхивают и гражданские объекты, такие как жилые дома или рынки.



Карта масштабных пожаров на территории России после начала войны против Украины / Иллюстрация twitter.com/intermarium24

Традиционно для России горят леса в Сибири и на Дальнем Востоке. Огонь раскинулся на площади в десятки тысяч гектаров. Но справиться с ним в России не могут. Среди причин – технику для обнаружения пожаров, среди которых беспилотники, местные власти решили передать на войну против Украины. Такие беспилотники уже сбивали украинские защитники.