В России массово распространена практика, когда Путин издает "секретные указы". Зачастую так делается, чтобы скрыть от "сторонних глаз" определенную информацию. Среди них и награждение погибших военнослужащих. Их, как правило, награждают "орденом мужества".

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В России проанализировали количество секретных указов Путина. Выявить, что они "секретны", помог случай.

В сообщении о гибели одного солдата из Оренбургской области было упоминание о том, что его наградили "орденом мужества" согласно указу российского президента №85сс. На сайте российского президента этот указ не опубликован, а в порядковых номерах указов нет №85. Как и №86.

Впоследствии обнаружили еще одно упоминание об указе Путина о награждении убитого солдата, где в конце номера было "сс". И этого указа тоже не было на сайте российского президента. Журналисты предположили, что "сс" означает "совершенно секретно". Поэтому следуя этому принципу они решили исследовать, какие указы еще не были официально опубликованы.

Таких оказалось немало. Только в марте 2022 г. таких указов было 54%. Это рекорд почти за 20 лет. В апреле таких указов было 49%. Например, в феврале 2022 года – 33%. А в январе 2022 года – 26%.

Журналисты связывают такую секретность с тем, что Кремль пытается не показывать реальное количество убитых военных в войне против Украины. Ведь даже в мирное время в России данные о гибели военных засекречены.

Важно! По состоянию на 5 мая украинские защитники ликвидировали более 24 700 российских оккупантов. Эти даты ориентировочные, ведь боевые действия продолжаются ежедневно, и установить точное количество убитых захватчиков сложно.

Анализ также показал, что большое количество секретных указов Путина растет во время войны. Так было и во время первого нападения России на Чеченскую республику Ичкерия. И во время второй войны против этой страны. Так, в декабре 2002 г. количество секретных указов Путина было 59%. Рекорд же – 61%. Так, было зафиксировано дважды – в феврале 2000 года и в ноябре 2001 года.

Значительно возросло количество секретных указов, когда Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе. Уже в январе 2014 года их было 48%, а в феврале – 42%. 44% было зафиксировано в июле 2014 года.

Журналисты отмечают, что все секретные указы могут быть связаны с ликвидированными оккупантами. Например, секретными указами Путин награждал и пропагандистов во время захвата Крыма. Да и вообще военные награждения как раз и скрывают, в том числе и высшего военного руководства страны.

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