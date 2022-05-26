Роботи з ліквідації пожежі у столиці Якутії досі тривають, повідомили російські ЗМІ. Станом на 26 травня загальна площа займання становить аж 11 тисяч квадратних метрів.

Зверніть увагу Мабуть, кара Божа: у Москві загорівся храм Петра та Павла

Пожежа поширилася, бо росіяни не встигали з гасінням

За ніч росіяни провели роботи з гасіння на площі у 3 тисячі квадратних метрів. Від загальної – це зовсім мало.

Місцеві ЗМІ зазначили, що з моменту виявлення пожежі, 24 травня, на полігоні цілодобово працює понад 10 одиниць необхідної техніки.



Пожежу на сміттєвому полігоні досі не можуть загасити / Фото Якутської мерії

Ще на початку тижня у Якутську повідомляли, що на території міського полігону горіла площа у 500 квадратних метрів. Загоряння сміття – на території у багато разів меншій, ніж 11 тисяч квадратних кілометрів – намагалися ліквідувати.

Виявилося, що навіть з цим їм не вдалося справитися і вогонь масштабно поширився. Крім того, пожежа у будь-який момент може перекинутись і на лісову зону.

Росіянам не вдається загасити пожежу на сміттєвому полігоні: дивіться відео росЗМІ

Пожежі у Росії: останні новини