Про це 24 каналу розповів радник міністра МВС Віктор Андрусів. Він також зазначив, що Путін вже не прив'язується до конкретних дат, він прив'язаний до цілей.
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А Сіверодонецьк та Лисичанськ це останні міста Луганської області і якщо ворог захопить їх – це означатиме повний контроль російських окупантів над Луганською областю, зазначив Андрусів.
Це така перша "ціль" Путіна, а наступною є захоплення Донецької області. У цьому контексті, дати не мають значення. Бойова потуга, яку Росія кинула на взяття цих регіонів, складає 60 батальйоно-тактичних груп,
– додає радник міністра МВС.
Андрусів зазначає, що на захоплення України зайшло 106 батальйоно-тактичних груп, тому це дає розуміння тієї кількості окупантів, які зараз намагаються захопити Луганщину.
Що відбувається у Лисичанську та Сіверодонецьку: важливе
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупанти захопили Лоскутівку, Рай-Олександрівку та наблизилися до південних околиць Лисичанська на відстань до 15 кілометрів.
- Він одразу заспокоїв людей, що українські військові були змушені відійти на кращі позиції, адже росіяни буквально знищили населені пункти – там не було за що чіплятися.
- За його словами, оборона Лисичанська дуже добре організована, там перебуває достатньо українських військових, які знищать ворога.
- Росіяни не можуть захопити Сіверодонецьк вже кілька тижнів. У Лисичанську, якщо бої туди дійдуть, ситуація в окупантів буде ще важча.
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- Гайдай також підтвердив, що до Лисичанська доставляють усю необхідну військову та гуманітарну допомогу. Там триває евакуація. Все під контролем.
- Гайдай додав, що наразі основні резерви російських загарбників на Луганщині кинули на взяття Сіверодонецька. Крім того, Тошківки та Золотого.
- Водночас російські загарбники відмовилися від ідеї форсування річки Сіверський Донець. Таке рішення ухвалили через можливі великі втрати особового складу та техніки.
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