Про це 24 каналу розповів радник міністра МВС Віктор Андрусів. Він також зазначив, що Путін вже не прив'язується до конкретних дат, він прив'язаний до цілей.

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А Сіверодонецьк та Лисичанськ це останні міста Луганської області і якщо ворог захопить їх – це означатиме повний контроль російських окупантів над Луганською областю, зазначив Андрусів.

Це така перша "ціль" Путіна, а наступною є захоплення Донецької області. У цьому контексті, дати не мають значення. Бойова потуга, яку Росія кинула на взяття цих регіонів, складає 60 батальйоно-тактичних груп,

– додає радник міністра МВС.

Андрусів зазначає, що на захоплення України зайшло 106 батальйоно-тактичних груп, тому це дає розуміння тієї кількості окупантів, які зараз намагаються захопити Луганщину.

Що відбувається у Лисичанську та Сіверодонецьку: важливе

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупанти захопили Лоскутівку, Рай-Олександрівку та наблизилися до південних околиць Лисичанська на відстань до 15 кілометрів.

Він одразу заспокоїв людей, що українські військові були змушені відійти на кращі позиції, адже росіяни буквально знищили населені пункти – там не було за що чіплятися.

За його словами, оборона Лисичанська дуже добре організована, там перебуває достатньо українських військових, які знищать ворога.

Росіяни не можуть захопити Сіверодонецьк вже кілька тижнів. У Лисичанську, якщо бої туди дійдуть, ситуація в окупантів буде ще важча.

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Гайдай також підтвердив, що до Лисичанська доставляють усю необхідну військову та гуманітарну допомогу. Там триває евакуація. Все під контролем.

Гайдай додав, що наразі основні резерви російських загарбників на Луганщині кинули на взяття Сіверодонецька. Крім того, Тошківки та Золотого.

Водночас російські загарбники відмовилися від ідеї форсування річки Сіверський Донець. Таке рішення ухвалили через можливі великі втрати особового складу та техніки.

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