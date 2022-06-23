Про це 24 каналу розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він підтвердив інформацію, що окупанти захопили Лоскутівку, Рай-Олександрівку та наблизилися з півдня до Лисичанська на відстань до 15 кілометрів.

До теми На Сєвєродонецькому напрямку росіяни захопили населені пункти Лоскутівка і Рай-Олександрівка

Гайдай наголошує, що не потрібно панікувати у цій ситуації. Підрозділи Збройних Сил України майже 4 місяці надійно тримали оборону на цих рубежах і не давали окупантам просуватися. За цей час ворог зазнав серйозних втрат та певним чином виснажився.

На цих територіях вже буквально не було за що чіплятися – окупанти підступно знищували все своєю артилерією та авіацією. Саме тому українські військові, які перебували поблизу Лоскутівки та Рай-Олександрівки та ближніх населених пунктів, перейшли на лінію оборони поблизу Лисичанська.

Там все пристріляне та обстріляне. Те, що наші хлопці тримали лінію оборони і 4 місяці завдавали величезних втрат ворогу, – це вже героїчні вчинки. Там просто не було за що чіплятися, тому відійшли й перегруповуються вже на підступах до Лисичанська, – зазначив Гайдай.

Лисичанськ вигідно розташований

Якщо порівнювати розташування обох міст, то Сєвєродонецьк останній розташований внизу, а Лисичанськ – на висоті. В останньому значно краще оборонятися. Тим паче там сформована серйозна оборона та вже перебуває достатня кількість військ.

До того ж вже минуло майже 4 місяці з початку повномасштабного вторгнення, а українські військові досі тримаються у промзоні Сєвєродонецька. У випадку з Лисичанськом там можна буде стримувати наступ окупантів значно довше.

Можна сказати, що Лисичанськ буде триматися довше. Оборона там потужна. Достатньо військ. Наші захисники виконають завдання на всі 100%, – підкреслив Сергій Гайдай.

Він додав, що наразі є можливість кожного дня постачати гуманітарні вантажі та військову допомогу до Лисичанська. Евакуація також проводиться. Окупанти не контролюють трасу Лисичанськ – Бахмут, але регулярно її обстрілюють.

Гайдай про ситуацію поблизу Лисичанська: дивіться відео

Варто зауважити, що російські загарбники кинули серйозні ресурси на захоплення усієї території Луганської області. Однак їм так не вдається її захопити через героїчний опір Збройних Сил України. У такому постійному наступі російські війська виснажуються, через що вони змушені постійно залучати додаткові резерви. До речі, окупанти вже втратили 34 430 особового складу.