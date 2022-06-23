Об этом 24 канала рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он подтвердил информацию, что кафиры захватили Лоскутовку, Рай-Александровку и приблизились с юга к Лисичанску на расстояние до 15 километров.

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Гайдай отмечает, что не нужно паниковать в этой ситуации. Подразделения Вооруженных Сил Украины почти четыре месяца надежно держали оборону на этих рубежах и не давали оккупантам продвигаться. За это время враг понес серьезные потери и истощился.

На этих территориях уже буквально не за что цепляться – кафиры коварно уничтожали все своей артиллерией и авиацией. Поэтому украинские военные, которые находились вблизи Лоскутовки и Рай-Александровки и ближних населенных пунктов, перешли на линию обороны вблизи Лисичанска.

Там все пристреляно и обстреляно. То, что наши ребята держали линию обороны и 4 месяца наносили огромные потери врагу, – это уже героические поступки. Там просто не за что цепляться, поэтому отошли и перегруппировываются уже на подступах к Лисичанску, - отметил Гайдай.

Лисичанск выгодно расположен

Если сравнивать расположение обоих городов, то Северодонецк последний расположен внизу, а Лисичанск – на высоте. В последнем гораздо лучше обороняться. Тем более что там сформирована серьезная оборона и уже достаточное количество войск.

К тому же, уже прошло почти 4 месяца с начала полномасштабного вторжения, а украинские военные до сих пор держатся в промзоне Северодонецка. В случае с Лисичанском там можно будет сдерживать наступление кафиров значительно дольше.

Можно сказать, что Лисичанск будет держаться подольше. Оборона там мощная. Достаточно войск. Наши защитники выполнят задачу на все 100%, – подчеркнул Сергей Гайдай.

Он добавил, что сейчас есть возможность каждый день поставлять гуманитарные грузы и военную помощь в Лисичанск. Эвакуация также производится. Оккупанты не контролируют трассу Лисичанск – Бахмут, но регулярно ее обстреливают.

Гайдай о ситуации вблизи Лисичанска: смотрите видео

Следует отметить, что российские захватчики бросили серьезные ресурсы на захват всей территории Луганской области. Однако им так не удается захватить ее из-за героического сопротивления Вооруженных Сил Украины. В столь постоянном наступлении русские войска истощаются, из-за чего они вынуждены постоянно привлекать дополнительные резервы. Кстати, кафиры уже потеряли 34 430 личного состава.