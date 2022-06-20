После полномасштабного вторжения в Украину Путин отсиживался в бункерах и боялся показаться на людях. Российский диктатор переживал за свою безопасность и жизнь, и этот страх все-таки имеет основания.

Читайте также : "Слетали дома": работник "Азовстали" рассказал о последней смене и ужасных обстрелах Мариуполя

Заграничный визит в Беларусь

Как сообщают российские пропагандисты, Путин решил вылезти из-под земли и даже уехать за границу. С 24 февраля такое желание у него появилось впервые.

Как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, Путин направится в белорусский город Гродно. Там он собирается посетить форум регионов "Союзного государства", он продлится с 30 июня по 1 июля.

На той же форме у российского диктатора запланирована встреча со своим белорусским "коллегой" Александром Лукашенко. Вероятно, Путин спросит его, почему тот до сих пор не напал на Украину, а Лукашенко попытается найти какую-то отговорку, потому что боится потерять свою армию. Кроме того, он переживает бурную реакцию общества, которое и так не питает к нему большой симпатии.

Война России с Украиной: последние новости

Российские кафиры пытаются возобновить наступательные действия на Харьковщине. Они пытались провести разведку боем, но ВСУ предоставили им только одну информацию – в Украине их ждет только смерть.

Из-за безумного сопротивления мирных украинцев российским оккупантам пришлось отказаться от "добровольного присоединения" оккупированных территорий, в частности Херсонщины. Они хотели повторить "крымский сценарий", но теперь понимают, что это невозможно. Теперь их план состоит в имитации мирной жизни и замене так называемой "военной администрации" на гражданскую.

Восполнение потерь также является большой проблемой для россиян. Скрытая мобилизация не обеспечивает большого количества "пушечного мяса", а из-за плохой подготовки на фронте новобранцы долго не задерживаются.

Смотрите также: Арестович уверяет, что никакого нападения на Беларусь в ближайшее время не будет