Путін та Лукашенко провели зустріч у Гродно. Білоруський диктатор не втомлювався скаржитися російському "колезі" на якусь уявну небезпеку, а той традиційно пообіцяв "товаришу" допомогу.

Читайте також Окупанти завдали 2 ракетні удари по цивільних об'єктах на Рівненщині

Білорусь отримає російські "Іскандери-М"

У Гродно Путін заявив, що Росія впродовж найближчих кількох місяців надасть Білорусі ракетно-тактичні комплекси "Іскандер-М".

Як відомо, вони можуть застосовувати як балістичні, так і крилаті ракети. До того ж як у звичайному, так і в ядерному виконанні,

– заявив Путін.

Ремарка російського диктатора про ядерну зброю очевидна – він знову зібрався залякувати всіх ядерним ударом. Блеф Путіна настільки очевидний, що на нього вже майже немає реакції. Всі чудово розуміють, що цей крок приведе Путіна прямісінько до миттєвого краху.

Білорусь вже отримала зброю від Росії

Нещодавно білоруські партизани повідомляли, що до Білорусі з Росії прибули як мінімум 16 ракет для ЗРК "С-300" та один ЗРГК "Панцир". Передача зброї мала бути таємною, окупанти та білоруси вживали всіх можливих заходів, але їхній задум, як і завжди, провалився.

Війна Росії з Україною: останні новини

Росіяни продовжують шалений наступ на Донбас, вони будь-що хочуть вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Ворог продовжує артилерійські обстріли та навіть завдає авіаційних ударів. У Генштабі підтвердили відхід з Сєвєродонецька та зайняття укріплених позицій для продовження оборони.

У Мелітополі ворог знову має проблеми з внутрішніми сутичками. Стало відомо про те, що кадирівці та росіяни влаштували перестрілку. Внаслідок вже звичної події п'ятеро слуг Кадирова опинилися в лікарні.

"Елітна" Кантемирівська дивізія російських окупантів зазнала краху. В неї практично не залишилося бойової техніки, особовий склад шокований втратами та деморалізований.

Дивіться також – чому росіяни продовжують йти на смерть в Україні: відео