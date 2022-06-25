Про це доповів Генеральний штаб Збройних Сил України у зведенні щодо ситуації на фронті станом на вечір 25 червня.

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Російські окупанти намагаються демонструвати силу

Російські окупанти намагалися сковувати дії захисників України. Паралельно їхні війська проводили демонстративні дії в напрямку населеного пункту Вершина. Нагадаємо, що 23 червня противник спробував провести поблизу селища розвідку боєм, яка закінчилася поразкою росіян.

Окрім цього, окупанти били з бойових вертольотів.

Противник завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 та Мі-24 неподалік Павлівки,

– розповіли у Генштабі.

Про масовані обстріли Новопавлівського напрямку розповідали й раніше. Так, 23 червня ворог обстрілював тут українські війська із танків та артилерії, а також завдав авіаударів в районах населених пунктів Павлівка, Вугледар та Шевченко. Поблизу останнього українські воїни дали загарбникам жорсткий бій та змусили відійти.

Ситуація на Донбасі: головне зі зведення Генштабу

На Слов’янському напрямку ЗСУ зупинили спробу наступу ворога в районі Богородичного та в напрямку Мазанівки. Ворог зазнав втрат та був змушений відступити.

ЗСУ зупинили спробу наступу ворога в районі Богородичного та в напрямку Мазанівки. Ворог зазнав втрат та був змушений відступити. На Донецькому напрямку противник зосереджує сили на утриманні зайнятих рубежів та проведенні перегрупування військ.

противник зосереджує сили на утриманні зайнятих рубежів та проведенні перегрупування військ. На Краматорському напрямку ворог обстріляв Маяки, Пискунівку та Сіверськ.

ворог обстріляв Маяки, Пискунівку та Сіверськ. На Лисичанському напрямку противник обстрілював райони населених пунктів Вовчоярівка, Лоскутівка, Біла Гора, Верхньокамʼянка, Верхньокамʼянське, Виїмка та Золотарівка.

противник обстрілював райони населених пунктів Вовчоярівка, Лоскутівка, Біла Гора, Верхньокамʼянка, Верхньокамʼянське, Виїмка та Золотарівка. На Бахмутському напрямку ворожі обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік населених пунктів Костянтинівка, Покровське, Миколаївка, Вершина, Берестове, Зайцеве, Клинове, Нью-Йорк, Володимирівка та Івано-Дар’ївка. Крім того, захисники успішно відбили всі наступальні та штурмові дії ворога в напрямках населених пунктів Покровське, Нью-Йорк та Мар’їнка.

На Донеччині окупанти обстрілюють наших військових

Хоч на Донеччині ворог не веде активних бойових дій, на напрямку фіксують обстріли ЗСУ фіксують. Для цього противники використовують здебільшого артилерію. Нею били на Бахмутському напрямку.

Учора під ворожий вогонь потрапили райони Миколаївки, Берестового, а також Новолуганського. Водночас слід розуміти, що загарбники прагнуть покращити своє тактичне положення. Крім того, для них важливим є контроль доріг між населеними пунктами. Тож їх регулярно обстрілюють.

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