Яка ситуація на Донбасі

У Генштабі ЗСУ вечері 23 червня повідомили, що на Донецькому напрямку росіяни обстрілюють підрозділи українських військ зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків по лінії зіткнення.

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Як і раніше, основні зусилля ворог зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках з метою встановлення контролю над Сєвєродонецьком і Миколаївкою. Окупанти закріплюються на раніше захоплених позиціях в районах Лоскутівки та Рай-Олександрівки.

Збройні сили Росії на Сєвєродонецькому напрямку вели обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів:

Сиротине;

Лисичанськ;

Сєвєродонецьк;

Воронове;

Мирна Долина.

Штурм Сєвєродонецька

У Генштабі ЗСУ зазначили, що окупанти ведуть штурмові дії, щоб захопити Сєвєродонецьк. Бойові дії все ще тривають.

Росія атакує підрозділами зі складу 2-го армійського корпусу та за підтримки загонів Росгвардії.

ЗСУ зупинили окупантів у Лисичанську

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські воїни зупинили наступ ворога у напрямку південної околиці Лисичанська . Наші захисники завдали ворогу втрат та змусили відступити.

. Наші захисники завдали ворогу втрат та змусили відступити. Для поновлення наступу окупанти висувають резерви. Наступальні дії ворога поблизу Борівського українські захисники також зупинили.

Також 23 червня російський ворог провів розвідку боєм в районі населеного пункту Біла Гора. Окрім того, окупанти продовжили наступ в районі населеного пункту Рай-Олександрівка, де досі тривають бої.

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На Бахмутському напрямку росіяни обстріляли з артилерії різних калібрів позиції українських військ у районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Клинове, Торецьк, Новолуганське, Покровське, Луганське та Кодема. Росія завдала авіаудару поблизу Клинового.

Окупанти захопили Миколаївку

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу захопили Миколаївку.

Також окупанти намагаються встановити контроль над населеним пунктом Гірське. Водночас розвідка боєм в районі населеного пункту Вершина для окупантів закінчилася поразкою.

Противник безуспішно намагався скувати боєм дії наших підрозділів в районі Клинового,

– йдеться у повідомленні.

Російські війська з танків та артилерії вдарили по позиціях ЗСУ на Новопавлівському напрямку. Ворог обстрілював позиції наших військ у районах Павлівки, Вугледара і Пречистівки.

У районах Павлівки, Вугледара та Шевченко росіяни завдали авіаударів. Поблизу селище Шевченко українські воїни дали окупантам жорсткий бій та змусили відійти.

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Українські воїни виявили ДРГ росіян у районах населених пунктів Времівка, Новосілки та Нескучне. Через великі втрати загарбникам довелося відійти.

У районах Авдіївки, Пісків, Опитного, Мар'їнки, Грушового та Новополя росіяни обстріляли позиції наших військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, щоб завадити перекиданню резервів на інші напрямки.

Спробу наступу ворога в напрямку Мар'їнки наші воїни жорстко придушили,

– зазначили у Генштабі ЗСУ.

Також ЗСУ відбили ворожий штурм поблизу Долини та Богородичного та змусили окупантів відійти на Слов'янському напрямку. На цьому ж напрямку ворог обстрілює цивільну інфраструктуру зі ствольної артилерії та РСЗВ у районах Богородичного, Адамівки, Дібрівного, Курульки, Петрівського, Вірнопілля та Мазанівки.

Обстріли Харкова та прикриття білорусько-українського кордону

Як зазначили у Генштабі ЗСУ, на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Водночас підрозділи білоруських військ продовжують прикривати білорусько-український кордон.

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На Сіверському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Старі Вирки, Атинське та Старикове.

Щодо Харківського напрямку, то росіяни здійснили артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури у районах населених пунктів Харків, Руська Лозова, Печеніги, Хрестище, Мосьпанове, Старий Салтів, Руські Тишки та Пришиб.

У морі Росія тримає 5 носіїв високоточної зброї

У Генштабі ЗСУ заявили, що на Південнобузькому напрямку росіяни не вели активних дій. Водночас війська агресора обстрілював цивільну інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів:

Добрянка;

Миколаївка;

Трудолюбівка.

Ворог завдав авіаудару по позиціях українських військ неподалік Князівки.

Корабельне угруповання Росії в Чорному та Азовському морі намагається підтримувати сприятливий оперативний режим. У готовності до завдання ракетних ударів по Україні утримуються 5 носіїв високоточної зброї.

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