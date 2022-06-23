Ворог систематично обстрілює позиції ЗСУ

Про ситуацію на Сєвєродонецькому напрямку під час брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє 24 канал. Він повідомив, що ситуація на цьому напрямку – складна, але стабільна.

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За словами Громова, підрозділи сил оборони чинять опір ворогу та роблять усе можливе й неможливе, щоб стримати агресора.

З метою виснаження противника ведуть активну маневрену оборону,

– сказав він.

Повідомляється, що росіяни надалі зосереджують основні зусилля на захопленні Сєвєродонецька та на закріпленні на раніше захоплених позиціях.

Ворог систематично обстрілює позиції ЗСУ із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії й застосовує авіацію. Також окупанти, як сказав Громов, не полишають спроб наступу у напрямку Мирна Долина – Лисичанськ. Війська агресора хочуть створити оточення для українських сил у Лисичанську.

Ворог має вогневу перевагу

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ нагадав, що для більш дієвої оборони підрозділи ЗСУ та інші складові сил оборони зведені в єдине командування і проводять заходи під єдиним керівництвом.

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Громов розповів, що шляхи постачання до Сєвєродонецька були пошкоджені, тому визначено декілька варіантів щодо забезпечення гарнізону боєприпасами. Також здійснюється евакуація поранених. Як відомо, у червні Росія знищила останній третій міст до Сєвєродонецька.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили озброєні та підтримуються артилеристами. Однак противних має вогневу перевагу завдяки великій кількості артилерії та боєприпасів. Громов зазначив, що росіяни завдають масованих ударів по позиціях ЗСУ, але наші захисники вдало маневрують.

Що відомо про ситуацію у Сєвєродонецьку

Російське військове керівництво кинуло всі сили на захоплення Сєвєродонецька, після чого наприкінці червня окупанти прорвали оборону ЗСУ.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що у Сєвєродонецьку українські сили контролюють лишень завод "Азот". 22 червня голова Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк заявив, що бої вже частково відбуваються на території заводу "Азот".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляла, що наразі тривають вирішальні бої в районі Сєвєродонецька. За її словами, окупанти хочуть вийти на адміністративні межі Луганської області приблизно до 26 червня.

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