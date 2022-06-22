Про це повідомили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ за 22 червня. Там доповіли про становище на фронті станом на 18 годину.
Зауважте Через значні втрати наступ росіян загальмувався на всіх напрямках, крім Сєвєродонецька, – ISW
Авіаударів завдали у районах кількох населених пунктів:
- Верхньокам'янка;
- Сиротине;
- Сєвєродонецьк.
Тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк,
– підсумували в генштабі.
Також напередодні ворог завдав авіаційних ударів на Бахмутському напрямку. А саме у районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Клинове і Вершина. Також на цьому напрямку завдавали авіаційно-ракетних ударів.
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