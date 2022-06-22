Об этом сообщили в оперативной сводке Генштаба ВСУ за 22 июня. Там доложили о положении на фронте по состоянию на 18 часов.
Заметьте Из-за значительных потерь наступление россиян затормозилось по всем направлениям, кроме Северодонецка, – ISW
Авиаудары были нанесены в районах нескольких населенных пунктов:
- Верхнекаменка;
- Сиротин;
- Северодонецк.
Продолжаются боевые действия за город Северодонецк,
– подытожили в генштабе.
Также накануне враг нанес авиационные удары на Бахмутском направлении. А именно в районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Клиново и Вершина. Также на этом направлении наносили авиационно-ракетные удары.
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