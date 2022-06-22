Об этом сообщили в оперативной сводке Генштаба ВСУ за 22 июня. Там доложили о положении на фронте по состоянию на 18 часов.

Заметьте Из-за значительных потерь наступление россиян затормозилось по всем направлениям, кроме Северодонецка, – ISW

Авиаудары были нанесены в районах нескольких населенных пунктов:

Верхнекаменка;

Сиротин;

Северодонецк.

Продолжаются боевые действия за город Северодонецк,

– подытожили в генштабе.

Также накануне враг нанес авиационные удары на Бахмутском направлении. А именно в районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Клиново и Вершина. Также на этом направлении наносили авиационно-ракетные удары.