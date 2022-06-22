По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, украинские защитники смогли отразить штурм российских боевиков в районе Новобахмутовки Донецкой области.
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В Генштабе сообщили, что украинцы отбили атаку оккупантов и заставили их отойти.
В районе Новобахмутовки наши воины отбили штурм и заставили врага отойти,
– рассказали в ведомстве.
В Генштабе добавили, что российские оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Павловки, Угледара и Шевченко.
Несмотря на мощное сопротивление украинских защитников, россияне продолжают пытаться прорваться в Донецкой области. На Донецком направлении оккупационные войска пытаются продвинуться в направлении города Бахмут и установить контроль над городом Северодонецк.
Ситуация на Донбассе: последние новости
Российские оккупанты не прекращают наносить удары по инфраструктуре Донецкой и Луганской областей.
- По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, 21 июня россияне обстреляли озеро Золотая Рыбка, расположенное в черте города Часов Яр. В результате обстрела погиб 1 человек. Еще 11 человек получили ранения. Среди них – 6 детей.
- Россияне приближаются к Лисичанску. Город – под плотными обстрелами, по меньшей мере трое гражданских ранены, травмированы несколько полицейских. Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что россияне закрепляются в населенных пунктах вблизи Лисичанска.
- Кроме этого, враги бьют по городу из артиллерии, танков, авиации. Ракетные удары выдержали здания полиции, прокуратуры, СБУ.
- По словам Гайдая, в Северодонецке продолжаются уличные бои. Враг снова открыл огонь по селам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды по "Азоту". В результате атаки повреждена территория очистных сооружений и одна из проходных химического объединения.
Потери врага: данные Генштаба
За прошедшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали 130 российских военных. В общей сложности бойцы ВСУ уже ликвидировали 34 тысячи российских оккупантов. Эта цифра приблизительная, ведь подсчитать точно потери врага в зоне ведения активных боевых действий просто невозможно.
Потери оккупантов в технике
- танков – 1 496,
- боевых бронированных машин – 3 614,
- артиллерийских систем – 752,
- РСЗО – 239,
- средств ПВО – 99,
- самолетов – 216,
- вертолетов – 182,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 614,
- крылатых ракет – 137,
- кораблей / катеров – 14,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 543,
- специальной техники – 60.
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