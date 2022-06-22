За даними Генерального штабу Збройних Сил України, українські захисники змогли відбити штурм російських бойовиків у районі Новобахмутівки, що на Донеччині.

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У Генштабі повідомили, що українці відбили атаку окупантів та змусили їх відійти.

В районі Новобахмутівки наші воїни відбили штурм та змусили ворога відійти,

– розповіли у відомстві.

У Генштабі додали, що російські окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Павлівки, Вугледара та Шевченка.

Попри потужний опір українських захисників, росіяни продовжують намагатися прорватися на Донеччині. На Донецькому напрямку окупаційні війська намагаються просунутися у напрямку міста Бахмут та встановити контроль над містом Сєвєродонецьк.

Ситуація на Донбасі: останні новини

Російські окупанти не припиняють завдавати ударів по інфраструктурі Донецької та Луганської областей.

За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, 21 червня росіяни обстріляли озеро Золота Рибка, що розташоване в межах міста Часового Яру. Внаслідок обстрілу загинула 1 людина. Ще 11 осіб зазнали поранення. Серед них – 6 дітей.

Росіяни наближаються до Лисичанська. Місто – під щільними обстрілами, щонайменше троє цивільних поранені, травмовані декілька поліцейських. Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. Він зазначив, що росіяни закріплюються у населених пунктах поблизу Лисичанська.

Крім цього, вороги гатять по місту з артилерії, танків, авіації. Ракетні удари витримали будівлі поліції, прокуратури, СБУ.

Внаслідок обстрілу Лисичанська поранено щонайменше трьох цивільних, ушкодження отримали декілька поліцейських.

За словами Гайдая, у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Ворог знову відкрив вогонь по селищах Синецький та Павлоград, по вже зруйнованих мостах та двічі по "Азоту". Внаслідок атаки пошкоджено територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об'єднання.

Втрати ворога: дані Генштабу

Упродовж минулої доби наші захисники та захисниці ліквідували 130 російських військових. Загалом бійці ЗСУ вже ліквідували 34 тисячі російських бойовиків. Ця цифра є приблизною, адже підрахувати точно втрати ворога у зоні ведення активних бойових дій просто неможливо.

Втрати окупантів у техніці

танків – 1496,

бойових броньованих машин – 3614,

артилерійських систем – 752,

РСЗВ – 239,

засобів ППО – 99,

літаків – 216,

гелікоптерів – 182,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 614,

крилатих ракет – 137,

кораблів / катерів – 14,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2543,

спеціальної техніки – 60.

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