Враг систематически обстреливает позиции ВСУ

О ситуации на Северодонецком направлении во время брифинга рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает 24 канал. Он сообщил, что ситуация в этом направлении – сложная, но стабильная.

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По словам Громова, подразделения сил обороны сопротивляются врагу и делают все возможное и невозможное, чтобы сдержать агрессора.

С целью истощения противника ведут активную маневренную оборону,

– сказал он.

Сообщается, что россияне в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на захвате Северодонецка и на закреплении на ранее увлеченных позициях.

Враг систематически обстреливает позиции ВСУ из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии и применяет авиацию. Также кафиры, как сказал Громов, не оставляют попыток наступления в направлении Мирная Долина – Лисичанск. Войска агрессора хотят создать оцепление для украинских сил в Лисичанске.

Враг имеет огневое преимущество

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ напомнил, что для более действенной обороны подразделения ВСУ и другие составляющие сил обороны сведены в единое командование и проводят мероприятия под единым руководством.

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Громов рассказал, что пути поставки в Северодонецк были повреждены, поэтому определено несколько вариантов обеспечения гарнизона боеприпасами. Также производится эвакуация раненых. Как известно, в июне Россия уничтожила последний третий мост в Северодонецке.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы вооружены и поддерживаются артиллеристами. Однако противные имеют огневое преимущество благодаря большому количеству артиллерии и боеприпасов. Громов отметил, что россияне наносят массированные удары по позициям ВСУ, но наши защитники удачно маневрируют.

Что известно о ситуации в Северодонецке

Российское военное руководство бросило все силы на захват Северодонецка, после чего в конце июня кафиры прорвали оборону ВСУ.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что в Северодонецке украинские силы контролируют только завод "Азот" . 22 июня глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк заявил, что бои уже частично проходят на территории завода "Азот" .

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что сейчас продолжаются решающие бои в районе Северодонецка . По ее словам, кафиры хотят выйти на административные границы Луганской области примерно до 26 июня.

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