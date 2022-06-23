Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. По его словам, враг не покидает поставленные перед собой цели.

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Какие цели сейчас хочет достичь Россия

Он подчеркнул, что высшее военное руководство России не изменило стратегическую долгосрочную цель – получение полного контроля над территорией Украины любым способом.

По словам Громова, главными военными целями России остаются:

окружение группировок Вооруженных Сил Украины в западной части Донбасса,

захват Луганской и Донецкой областей,

содержание контроля над сухопутным коридором из Крыма на Донбасс.

Громов отметил, что противник продолжает обстреливать украинские позиции вдоль всей линии фронта, чтобы не допустить перегруппировку и перебрасывание резервов на Восток и Юг Украины.

"Этим враг хочет выиграть время для подготовки оборонных позиций и ротации подразделений, а также срыва поставок с Запада военной техники и вооружения. Последнее в ближайшее время останется основной задачей для оккупантов", – считает он.

Ситуация на фронте по состоянию на утро 23 июня

На Волынском и Полесском направлениях идет обучение белорусских войск с 22 июня по 1 июля 2022 года.

На Северском направлении враг удерживает до трех батальонных тактических групп в Курской и Брянской областях на границе с Украиной. Также оккупанты совершенствуют позиции у Теткиного.

На Харьковском направлении идет вражеская воздушная разведка возле Байрака и Рубежного.

На Бахмутском направлении российские оккупанты пытаются закрепиться на господствующих высотах у Берестового. Ведь при таких условиях они будут контролировать трассу Бахмут – Лисичанск. Также захватчики ведут наступление в направлениях Золотого и Волчеяровки.

На Славянском направлении враг хочет возобновить наступление в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В Изюм россияне переместили до двух танковых подразделения.

На Донецком направлении оккупанты хотят полностью захватить Северодонецк, а также они наступают на Лисичанск.

На Северодонецком направлении россияне захватили Лоскутовку и Рай-Александровку. Дальше в планах врага – захватить Сиротино. Также россияне готовятся к форсированию реки Северский Донец.

На Южнобужском направлении оккупанты пытаются не допустить контрнаступление ВСУ в Херсонской и Николаевской областях.

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