Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. За його словами, ворог не покидає поставлених перед собою цілей.

До теми Росіяни перекидають підрозділи та наступають на Сході: карта бойових дій на 23 червня

Які цілі зараз хоче досягти Росія

Він наголосив, що вище військове керівництво Росії не змінило стратегічну довгострокову мету – отримання повного контролю над територією України в будь-який спосіб.

За словами Громова, головними військовими цілями Росії наразі залишаються:

оточення угруповань Збройних Сил України в західній частині Донбасу,

захоплення Луганської та Донецької областей,

утримання контролю над сухопутним коридором з Криму до Донбасу.

Громов зазначив, що противник продовжує обстрілювати українські позиції вздовж всієї лінії фронту, щоб не допустити перегрупування та перекидання резервів на Схід та Південь України.

"Цим ворог хоче виграти час для підготовки оборонних позицій та ротації підрозділів, а також зриву постачання із Заходу військової техніки та озброєння. Останнє найближчим часом залишиться основним завданням для окупантів", – вважає він.

Ситуація на фронті станом на ранок 23 червня

На Волинському та Поліському напрямках триває навчання білоруських військ з 22 червня до 1 липня 2022 року.

На Сіверському напрямку ворог утримує до трьох батальйонних тактичних груп у Курській та Брянській областях на кордоні з Україною. Також окупанти вдосконалюють позиції біля Тьоткіного.

На Харківському напрямку триває ворожа повітряна розвідка біля Байрака та Рубіжного.

На Бахмутському напрямку російські окупанти намагаються закріпитися на панівних висотах біля Берестового. Адже за таких умов вони контролюватимуть трасу Бахмут – Лисичанськ. Також загарбники ведуть наступ у напрямках Золотого та Вовчоярівки.

На Слов'янському напрямку ворог хоче відновити наступ у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ. До Ізюма росіяни перемістили до двох танкових підрозділів.

На Донецькому напрямку окупанти хочуть повністю захопити Сєвєродонецьк, а також вони наступають на Лисичанськ.

На Сєвєродонецькому напрямку росіяни захопили Лоскутівку та Рай-Олександрівку. Далі в планах ворога – захопити Сиротине. Також росіяни готуються до форсування річки Сіверський Донець.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються не допустити контрнаступ ЗСУ в Херсонській та Миколаївській областях.

Відео до теми – колони техніки окупантів залишили Маріуполь і сунуть на Запоріжжя