Всего на Бахмутском направлении оккупанты ведут наступление в направлениях Золотого и Волчеяровки. Об этом сообщают в утренней сводке Генерального штаба 23 июня.

Коротко о главном Военная операция ВСУ на Змеином и план Маршалла для Украины: основное за 120 день войны

Россияне хотят контролировать трассу Бахмут – Лисичанск

Пытаются овладеть господствующими высотами в районе Берестового с целью установления контроля над трассой Бахмут – Лисичанск,

– говорится в сообщении.

Чтобы усилить свою группировку, враг перебросил до одной батальонной тактической группы из состава Центрального военного округа в район Новотошковского.