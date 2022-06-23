Всего на Бахмутском направлении оккупанты ведут наступление в направлениях Золотого и Волчеяровки. Об этом сообщают в утренней сводке Генерального штаба 23 июня.
Коротко о главном Военная операция ВСУ на Змеином и план Маршалла для Украины: основное за 120 день войны
Россияне хотят контролировать трассу Бахмут – Лисичанск
Пытаются овладеть господствующими высотами в районе Берестового с целью установления контроля над трассой Бахмут – Лисичанск,
– говорится в сообщении.
Чтобы усилить свою группировку, враг перебросил до одной батальонной тактической группы из состава Центрального военного округа в район Новотошковского.
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