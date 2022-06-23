24 канал собрал самые важные события дня в одном материале. Читайте о главном из фронтов – как политическом, так и военном – ниже.

Враг попытался атаковать Одесщину ракетами, взрыв в Скадовске: основное за 119 день войны

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04:38 Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на саммите "Большой семерки" будут говорить об Украине. В частности, о плане Маршалла для нашего государства. По его словам, восстановление Украины будет задачей поколений.

03:14 Вооруженные Силы Украины на острове Змеином продолжают военную операцию по поражению противника. Удалось уничтожить ракетно-пушечный комплекс врага. Ситуация в операционной зоне на Николаевско-Херсонском направлении сложная, но контролируемая.

02:09 В Великобритании заявили, что темпы наступления россиян на Украину замедлятся. Борис Джонсон назвал приблизительный термин, когда это может произойти. Информацию ему предоставила разведка.

Россия может дойти до того момента, когда уже не будет продвижения вперед, потому что она исчерпала свои ресурсы. Джонсон заявил, что тогда нужно помочь украинцам сменить динамику.

00:17 Владимир Зеленский во время обращения призвал остановить "дьявольскую армаду" России. Президент объяснил, что нам нужен паритет в поле боя.

00:16 Во второй раз звучала воздушная тревога. На Харьковщине и Днепропетровщине снова раздавались взрывы.