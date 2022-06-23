Ракети по Миколаєву були випущені з підводного човна

Джерела 24 каналу у спецслужбах повідомляють, що 22 червня у Миколаєві прилетіло 9 російських ракет по портовій інфраструктурі.

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Джерело розповіло журналістам 24 каналу, що внаслідок обстрілу загорілися зернові термінали. Повідомляється, що загорілися навіть ті термінали, які є власністю Сполучених Штатів Америки.

Ракети, які прилетіли по Миколаєву, були випущені з російського підводного човна.

Важливо. Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк 22 червня інформувала, що в північно-західній частині Чорного моря перебувають 5 надводних, а також один підводний човен ворога. Усі вони споряджені 44 крилатими ракетами типу "Калібр".

США збудували в Миколаєві зерновий термінал: що відомо

У червні 2016 року "Голос Америки" інформував, що американська компанія Бунге збудували в Миколаєві зерновий термінал.

Повідомлялося, що в проєкт з будівництва зернового термінала вклали сотні мільйонів доларів. На той момент це була з найбільших західних інвестицій в Україні.

Зокрема, радник голови ради директорів "Бунге лімітед" Патрік Лупо заявляв про інвестиції в проєкти в Миколаєві в обсязі 280 мільйонів доларів.

Передбачалося, що введення в експлуатацію комплексу дозволить суттєво збільшити обсяги експорту українського зерна – на 1 мільйон тонн на рік.

Що відомо про обстріл Миколаєва

Збройні сили Росії систематично обстрілюють Миколаїв, при цьому навіть завдають ударів з тимчасово окупованих територій Херсонської області.

Зранку 22 червня повідомлялося, що росіяни вкотре атакували Миколаїв ракетами. Вибухи у місті почалися ще до оголошення повітряної тривоги. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що по Миколаєву вдарили аж 7 ракетами.

Цю інформацію підтвердив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. За його даними, ці ракети влучили в територію двох підприємств, де зберігалися паливно-мастильні матеріали.

Унаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа на полі із врожаєм, де загорілася суха трава. За даними ОК "Південь", вогонь вдалося оперативно загасити.

Ворожі обстріли продовжилися і 23 червня: загарбники випустили 3 крилаті ракети по Миколаївщині та 2 – по Одещині. По Миколаєву ракети запустили з окупованої території Херсонщини. Вони влучили у виробничу та соціальну інфраструктуру міста.

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