Об этом доложил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в своде ситуации на фронте по состоянию на вечер 25 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": Украинские воины остановили попытку наступления на Славянском направлении: кафиры с потерями отошли

Российские кафиры пытаются демонстрировать силу

Российские кафиры пытались сковывать действия защитников Украины. Параллельно их войска проводили демонстративные действия в направлении населенного пункта Вершина. Напомним, что 23 июня противник попытался провести вблизи поселка разведку боем, закончившуюся поражением россиян.

Кроме этого, кафиры били с боевых вертолетов.

Противник нанес авиационных ударов вертолетами Ка-52 и Ми-24 недалеко от Павловки,

– рассказали в Генштабе.

О массированных обстрелах Новопавловского направления рассказывали и раньше. Так, 23 июня враг обстреливал здесь украинские войска из танков и артиллерии, а также нанес авиаудары в районах населенных пунктов Павловка, Угледар и Шевченко. Вблизи последнего украинские воины дали захватчикам жесткое сражение и заставили отойти.

Ситуация на Донбассе: главное по возведению Генштаба

На Славянском направлении ВСУ пресекли попытку наступления врага в районе Богородичного и в направлении Мазановки. Враг понес потери и был вынужден отступить.

ВСУ пресекли попытку наступления врага в районе Богородичного и в направлении Мазановки. Враг понес потери и был вынужден отступить. На Донецком направлении противник сосредотачивает силы на удержании занятых рубежей и проведении перегруппировки войск.

противник сосредотачивает силы на удержании занятых рубежей и проведении перегруппировки войск. На Краматорском направлении враг обстрелял Маяки, Пискуновку и Северск.

враг обстрелял Маяки, Пискуновку и Северск. На Лисичанском направлении противник обстреливал районы населенных пунктов Волчоярка, Лоскутовка, Белая Гора, Верхнекаменка, Верхнекаменское, Выемка и Золотаровка.

противник обстреливал районы населенных пунктов Волчоярка, Лоскутовка, Белая Гора, Верхнекаменка, Верхнекаменское, Выемка и Золотаровка. На Бахмутском направлении вражеские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы неподалеку от населенных пунктов Константиновка, Покровское, Николаевка, Вершина, Берестово, Зайцево, Клиново, Нью-Йорк, Владимировка и Ивано-Дарьевка. Кроме того, защитники успешно отразили все наступательные и штурмовые действия врага в направлениях населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Марьинка.

В Донецкой области кафиры обстреливают наших военных

Хотя в Донецкой области враг не ведет активных боевых действий, на направлении фиксируют обстрелы ВСУ фиксируют. Для этого противники используют в основном артиллерию. Ею избивали на Бахмутском направлении.

Вчера во вражеский огонь попали районы Николаевки, Берестового, а также Новолуганского. В то же время следует понимать, что захватчики стремятся улучшить свое тактическое положение. Кроме того, для них важен контроль дорог между населенными пунктами. Так что их регулярно обстреливают.

Обратите внимание – украинский десантник сбил "Иглой" российский штурмовик "Грач": смотрите видео