Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины. Российские оккупанты отметили немалые потери при попытке наступления.

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Успехи ВСУ на Востоке

В Генштабе отметили, что российские оккупанты выдвигают свои резервы для того, чтобы возобновить наступление, поскольку после отбитой атаки они понесли серьезные потери.

Кроме того, наши воины также успешно остановили наступление оккупантов вблизи Боровского.

На Востоке Украины идут ожесточенные бои. Оккупанты обстреливают позиции наших защитников и защитниц из танков и артиллерии. В частности, вблизи Павловки, Угледара и Пречистовки на Новопавловском направлении. Кроме того, в районе сел Павловка, Угледар и Шевченко оккупанты нанесли авиаудары.

Кроме атак с воздуха, российские оккупанты пытались совершить наступление в районе поселка городского типа Шевченко. Однако наши воины дали мощный отпор захватчикам, из-за чего те отступили.

Потери оккупантов за все время полномасштабной войны

За 120 дней полномасштабного вторжения российские оккупанты потеряли около 34 430 человек. В Генштабе отмечают – цифры приблизительны, поскольку подсчет осложнен активными боевыми действиями.

Кроме потерь в личном составе, российские оккупанты понесли еще немало потерь среди техники. В частности:

танков – 1 504 единицы,

боевых бронированных машин – 3 632 единицы,

артиллерийских систем – 756 единиц,

реактивных систем залпового огня – 240 единиц,

средств ПВО – 99 единиц,

самолетов – 216 единиц,

вертолетов – 183 единицы,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 620 единиц,

крылатых ракет – 137 единиц,

кораблей и катеров – 14 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 548 единиц,

специальной техники – 60 единиц.

Наиболее упорные бои продолжаются на Востоке. Российские оккупанты стремятся выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Также критическая ситуация на Юге Украины.

На Севере нашей страны тоже неспокойно. Черниговщину и Сумщину оккупанты обстреливают со своей территории. Больше о том, какая ситуация на фронте, читайте в карте боевых действий.

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