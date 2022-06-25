ВСУ не дали оккупантам наступить на Славянском направлении
Каждый день Вооруженные Силы Украины рискуют своей жизнью на каждом направлении боевых действий, чтобы приблизить победу Украины в войне против России. Славянское направление входит в те, где ситуация сложна. Впрочем, сегодня ВСУ удалось отбить атаку оккупанта. Об этом свидетельствует оперативная информация Генелального штаба ВСУ.
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По оперативной информации, на Славянском направлении украинские воины пресекли попытку вражеского наступления в районе Богородичного и штурм в направлении Мазановки.
Мало того, кафиры с потерями отошли после своего "успешного" наступления на этих направлениях. Таким образом, Вооруженные Силы Украины в очередной раз показывают россиянам, что нежелательные гости на украинской земле.
Актуальные потери врага
- танков – 1511 (+4) единиц;
- боевых бронированных машин – 3645 (+8) единиц;
- артиллерийских систем – 764 (+5) единиц;
- РСЗО – 241 (+0) единиц;
- средства ПВО – 99 (+0) единиц;
- самолетов – 217 (+1) единиц;
- вертолетов – 184 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4),
- крылатые ракеты – 137 (+0),
- корабли/катера – 14 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2560 (+7) единиц;
- специальная техника – 60 (+0).
По данным Генерального штаба ВСУ, наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.
В то же время в Генштабе подчеркивают, что эти цифры приблизительны. Поскольку активные боевые действия продолжаются, невозможно точно оценить ситуацию потерь врага.
Обратите внимание – Россия устроила ночью масштабные ракетные атаки по городам Украины.