ВСУ не дали оккупантам наступить на Славянском направлении

Каждый день Вооруженные Силы Украины рискуют своей жизнью на каждом направлении боевых действий, чтобы приблизить победу Украины в войне против России. Славянское направление входит в те, где ситуация сложна. Впрочем, сегодня ВСУ удалось отбить атаку оккупанта. Об этом свидетельствует оперативная информация Генелального штаба ВСУ.

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По оперативной информации, на Славянском направлении украинские воины пресекли попытку вражеского наступления в районе Богородичного и штурм в направлении Мазановки.

Наши защитники также успешно отразили все наступательные и штурмовые действия врага по направлениям населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Марьинка.

Мало того, кафиры с потерями отошли после своего "успешного" наступления на этих направлениях. Таким образом, Вооруженные Силы Украины в очередной раз показывают россиянам, что нежелательные гости на украинской земле.

Актуальные потери врага Россияне терпят безумные потери в живой силе и технике на нашей земле. К утру 25 июня украинские воины уже ликвидировали 34 700 кафиров. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 170 российских кафиров. Потери кафиров в технике выглядят так: танков – 1511 (+4) единиц;

боевых бронированных машин – 3645 (+8) единиц;

артиллерийских систем – 764 (+5) единиц;

РСЗО – 241 (+0) единиц;

средства ПВО – 99 (+0) единиц;

самолетов – 217 (+1) единиц;

вертолетов – 184 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4),

крылатые ракеты – 137 (+0),

корабли/катера – 14 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2560 (+7) единиц;

специальная техника – 60 (+0). По данным Генерального штаба ВСУ, наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях. В то же время в Генштабе подчеркивают, что эти цифры приблизительны. Поскольку активные боевые действия продолжаются, невозможно точно оценить ситуацию потерь врага.