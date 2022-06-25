ЗСУ не дали окупантам наступити на Слов'янському напрямку

Щодня Збройні Сили України ризикують своїм життям на кожному напрямку бойових дій, аби наблизити перемогу України у війні проти Росії. Слов'янський напрямок входить до тих, де ситуація є складною. Втім, сьогодні ЗСУ вдалося відбити атаку окупанта. Про це свідчить оперативна інформація Генелального штабу ЗСУ.

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За оперативною інформацією, на Слов'янському напрямку українські воїни зупинили спробу ворожого наступу в районі Богородичного та штурм в напрямку Мазанівки.

Наші захисники також успішно відбили всі наступальні та штурмові дії ворога в напрямках населених пунктів Покровське, Нью-Йорк та Мар'їнка. Мало того, окупанти з втратами відійшли після свого "успішного" наступу на цих напрямках. У такий спосіб Збройні Сили України вкотре показують росіянам, що ті небажані гості на українській землі.

Актуальні втрати ворога Росіяни зазнають шалених втрат у живій силі та техніці на нашій землі. На ранок 25 червня українські воїни вже ліквідували 34 700 окупантів. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували 170 російських окупантів. Втрати окупантів у техніці виглядають так: танків – 1511 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин – 3645 (+8) одиниць;

артилерійських систем – 764 (+5) одиниць;

РСЗВ – 241 (+0) одиниць;

засоби ППО – 99 (+0) одиниць;

літаків – 217 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 184 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 626 (+4),

крилаті ракети – 137 (+0),

кораблі /катери – 14 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2560 (+7) одиниць;

спеціальна техніка – 60 (+0). За даними Генерального штабу ЗСУ, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. Водночас у Генштабі підкреслюють, що ці цифри є приблизними. Оскільки активні бойові дії тривають, неможливо точно оцінити ситуацію втрат ворога.