ЗСУ не дали окупантам наступити на Слов'янському напрямку
Щодня Збройні Сили України ризикують своїм життям на кожному напрямку бойових дій, аби наблизити перемогу України у війні проти Росії. Слов'янський напрямок входить до тих, де ситуація є складною. Втім, сьогодні ЗСУ вдалося відбити атаку окупанта. Про це свідчить оперативна інформація Генелального штабу ЗСУ.
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За оперативною інформацією, на Слов'янському напрямку українські воїни зупинили спробу ворожого наступу в районі Богородичного та штурм в напрямку Мазанівки.
Наші захисники також успішно відбили всі наступальні та штурмові дії ворога в напрямках населених пунктів Покровське, Нью-Йорк та Мар'їнка.
Мало того, окупанти з втратами відійшли після свого "успішного" наступу на цих напрямках. У такий спосіб Збройні Сили України вкотре показують росіянам, що ті небажані гості на українській землі.
Актуальні втрати ворога
- танків – 1511 (+4) одиниць;
- бойових броньованих машин – 3645 (+8) одиниць;
- артилерійських систем – 764 (+5) одиниць;
- РСЗВ – 241 (+0) одиниць;
- засоби ППО – 99 (+0) одиниць;
- літаків – 217 (+1) одиниць;
- гелікоптерів – 184 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 626 (+4),
- крилаті ракети – 137 (+0),
- кораблі /катери – 14 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2560 (+7) одиниць;
- спеціальна техніка – 60 (+0).
За даними Генерального штабу ЗСУ, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.
Водночас у Генштабі підкреслюють, що ці цифри є приблизними. Оскільки активні бойові дії тривають, неможливо точно оцінити ситуацію втрат ворога.
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