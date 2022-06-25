"Елітні" окупанти вже деморалізовані

Про це повідомив офіцер управління механізованого батальйону 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Андрій Ніколайчук. Він зазначив, що Кантемирівську дивізію в Росії вважають елітною.

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Кантемирівська дивізія була тут у нас. Вже дуже-дуже сумно їй. У нас є відомості про те, що по техніці вона майже вже не існує, по новітніх зразках, які у них були,

– розповів воїн.

Крім того, "елітні" путінські солдати відмовляються вступати у бій зі Збройними Силами України. Зокрема, вже 60% особового складу сказали, що не воюватимуть проти ЗСУ.

"Це дуже гарна для нас новина", – наголосив Ніколайчук.

Зауважимо, інформацію про масові відмови у Кантемирівській дивізії та розбиту техніку підтвердили також джерела 24 каналу у розвідці.

Довідка. Кантемирівська дивізія Росії брала участь у бойових діях у Південній Осетії, Косово та Чечні. З початку повномасштабної війни в Україні вона зазнала значних втрат у Сумській області. У березні українська розвідка повідомила, що командир 13-го танкового полку дивізії застрелився через розгром російських військ у Тростянці.

Що відомо про відважних "холодноярівців"

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, упродовж 8 років війни на Донбасі бійці бригади "Холодний Яр" не робили жодного бойового пострілу, адже дотримувалися мінських домовленостей. При цьому вони постійно тренувалися та посідали призові місця на змаганнях артилеристів.

То ж тепер, коли російські окупанти цинічно вдерлися на нашу землю, "холодноярівці" демонструють їм все, на що здатні.

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