"Елітні" окупанти вже деморалізовані
Про це повідомив офіцер управління механізованого батальйону 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Андрій Ніколайчук. Він зазначив, що Кантемирівську дивізію в Росії вважають елітною.
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Кантемирівська дивізія була тут у нас. Вже дуже-дуже сумно їй. У нас є відомості про те, що по техніці вона майже вже не існує, по новітніх зразках, які у них були,
– розповів воїн.
Крім того, "елітні" путінські солдати відмовляються вступати у бій зі Збройними Силами України. Зокрема, вже 60% особового складу сказали, що не воюватимуть проти ЗСУ.
"Це дуже гарна для нас новина", – наголосив Ніколайчук.
Зауважимо, інформацію про масові відмови у Кантемирівській дивізії та розбиту техніку підтвердили також джерела 24 каналу у розвідці.
Що відомо про відважних "холодноярівців"
За даними Генерального штабу Збройних Сил України, упродовж 8 років війни на Донбасі бійці бригади "Холодний Яр" не робили жодного бойового пострілу, адже дотримувалися мінських домовленостей. При цьому вони постійно тренувалися та посідали призові місця на змаганнях артилеристів.
То ж тепер, коли російські окупанти цинічно вдерлися на нашу землю, "холодноярівці" демонструють їм все, на що здатні.
Втрати російської армії на війні в Україні станом на ранок 25 червня
- особового складу ліквідовано 34 700 осіб (+170 за останню добу);
- танків – 1 511 (+4) одиниць;
- бойових броньованих машин – 3 645 (+8) одиниць;
- артилерійських систем – 764 (+5) одиниць;
- РСЗВ – 241 одиниця;
- засоби ППО – 99 одиниць;
- літаків – 217 (+1) одиниць;
- гелікоптерів – 184 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 626 (+4) одиниць;
- крилаті ракети – 137 одиниць;
- кораблі /катери – 14 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 560 (+7) одиниць;
- спеціальна техніка – 60 одиниць.