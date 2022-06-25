"Элитные" оккупанты уже деморализованы
Об этом сообщил офицер управления механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Андрей Николайчук. Он отметил, что Кантемировскую дивизию в России считают элитной.
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Кантемировская дивизия была здесь у нас. Уж очень-очень грустно ей. У нас есть сведения о том, что по технике она почти уже не существует, по новейшим образцам, которые у них были,
– рассказал воин.
Кроме того, элитные путинские солдаты отказываются вступать в бой с Вооруженными Силами Украины. В частности, уже 60% личного состава сказали, что не будут воевать против ВСУ.
"Это очень хорошая для нас новость", – подчеркнул Николайчук.
Заметим, информацию о массовых отказах в Кантемировской дивизии и разбитой технике подтвердили также источники 24 канала в разведке.
Что известно об отважных "холоднояровцах"
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины , в течение 8 лет войны на Донбассе бойцы бригады "Холодный Яр" не производили ни одного боевого выстрела, ведь соблюдали минские договоренности. При этом они постоянно тренировались и занимали призовые места на соревнованиях артиллеристов.
Теперь же, когда российские кафиры цинично ворвались на нашу землю, "холоднояровцы" демонстрируют им все, на что способны.
Потери русской армии на войне в Украине по состоянию на утро 25 июня
- личного состава ликвидировано 34 700 человек (+170 за последние сутки);
- танков – 1511 (+4) единиц;
- боевых бронированных машин – 3645 (+8) единиц;
- артиллерийских систем – 764 (+5) единиц;
- РСЗО – 241 единица;
- средства ПВО – 99 единиц;
- самолетов – 217 (+1) единиц;
- вертолетов – 184 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4) единиц;
- крылатые ракеты – 137 единиц;
- корабли/катера – 14 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2560 (+7) единиц;
- специальная техника – 60 единиц.