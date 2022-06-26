Про злочини війська держави-агресорки розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він зазначив, що обстріл тривав протягом кількох годин.
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Росіяни били по Зеленодольській громаді з артилерії
Вороги використали проти мешканців Зеленодольської громади "Гради" та ствольну артилерію. Цілили по житлових будинках місцевих жителів.
У самому Зеленодольську двоє людей дістали поранення – це чоловік та жінка. Вони отримали медичну допомогу. У місті ворожими снарядами завдано руйнувань багатоповерхівкам. Також пошкоджені будинок культури та пошта.
Нещодавно Криворізький район потрапив під обстріл "Ураганів"
Зазначимо, що всього кілька днів тому Криворізький район потрапив під обстріл з РСЗВ "Ураган". На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав. Цілили по Гречаноподівській та Широківській громадах. В останній ворожі снаряди спричинили руйнування.
Село Шестерня обстріляли касетними боєприпасами. Внаслідок цього одна з будівель була зруйнована.
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- Більше ніж 100 годин знадобилось рятувальникам, щоб загасити пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі. Вона виникла після російського обстрілу.
- Через цей злочин ворога загинули троє людей, ще 14 – опинились в лікарні.
- Після того, як росіяни поцілили у поле своїми снарядами, в області згоріли близько 100 гектарів пшениці.
- Найбільше від таких обстрілів страждають райони, що розташовані поблизу Херсонської області. З тимчасово окупованих територій ворог по кілька разів на день гатить з РСЗВ.
- 15 червня під ракетний обстріл знову потрапило Апостолове. Тут загинули кілька людей. Вороги били по населеному пункту з РСЗВ "Ураган". Боєприпаси розлетілись по приватних помешканнях та подвір'ях.
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