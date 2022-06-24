Наслідки обстрілів області

Російські окупанти гатили по району з реактивних систем залпового вогню "Ураган". На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

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Ніч і з тривогами, і з обстрілами. Ворог знову ударив по Криворізькому району – з "Ураганів". Поцілив по двох громадах – Гречаноподівській та Широківській. Люди, на щастя, не постраждали. У Широківській громаді є руйнування,

– розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Водночас керівник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що снаряди з "Градів" поцілили у поля, то ж обійшлося без руйнувань.

Села Шестерня Широківської громади ворог обстріляв касетними боєприпасами. Внаслідок атаки одна будівля частково зруйнована.

"Станом на цю хвилину ситуація в області контрольована. Російських окупаційних військ на Дніпропетровщині немає", – наголосив Лукашук.

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Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зранку 24 червня повідомив, що росіяни захопили Миколаївку. При цьому наші військові вдало відбили російський наступ на Лисичанськ. Вороже військо зазнало серйозних втрат і було змушене відступити.

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Українські військові ефективно відбили наступ окупантів біля Борівського. Водночас у районі Мирної Долини бойові дії все ще тривають.

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