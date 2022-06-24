У Білорусі нарощують системи інженерно-фортифікаційного обладнання оборонних позицій в прикордонних з Україною та країнами Європейського Союзу районах. Про це мовиться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 6 годину ранку.

Читайте також У полон в Маріуполі росіяни взяли лікарів і поранених, – інтерв'ю з родичем військового медика

Яка ситуація на фронті

На Сіверському напрямку російська армія обстріляла військову та цивільну інфраструктуру біля Товстодубового, Бачівська, Глухова та Манухівки, що на Сумщині. З артилерії противник гатив по Харківській області та Слов'янському напрямку. Крім того, в регіоні активізувалася діяльність диверсійно-розвідувальних груп.

Ситуація в Сєвєродонецьку залишається складною. Росіяни обстріляли напрямок з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Гаряче було біля Лисичанська, Сєвєродонецька, Білої Гори, Вовчоярівки, Спірного та Берестового. Крім того, по Лисичанську та Борівському ворог завдав авіаційних ударів.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не було. Росіяни обстрілювали ЗСУ біля Авдіївки, Уманського, Веселого, Новобахмутівки, Гуляйпільського, Білогір'я та Староукраїнки. Все для того, щоб наші військові резерви не передислокувалися на гарячіші напрямки.

На Південнобузькому напрямку вороже військо обороняється та намагається проводити контрбатарейну боротьбу. Окупанти завдали авіаційного удару по позиціях ЗСУ біля Білої Криниці. У відповідь українська авіація вдарила по скупченнях ворога.

Де росіяни йшли у наступ

У районі Мирної Долини російська армія вела наступ. Наразі бойові дії там все ще тривають. Водночас біля Борівського українські захисники вже відбили штурм окупантів.

До теми Темпи наступу окупантів найближчими тижнями значно знизяться, – ISW

На Бахмутському напрямку росіяни намагаються покращити своє тактичне положення та взяти під вогневий контроль шляхи сполучення. Вони обстріляли позиції наших військових з артилерії біля Миколаївки, Берестового та Новолуганського.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ виявили ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Українські захисники розбили їх, ті, що залишилися втекли у паніці з поля бою. Додамо, що на цьому напрямку росіяни обстріляли Антонівку, Вугледар та Золоту Ниву.

Зауважимо, що росіяни намагаються розмінувати акваторію морського порту Бердянська. Все для того, щоб створити собі логістичне забезпечення.

Це може вас зацікавити – в Україну прибули перші ракети HIMARS: відео