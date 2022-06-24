В Беларуси наращивают системы инженерно-фортификационного оборудования оборонных позиций в приграничных с Украиной и странами Европейского Союза районах. Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 6 часов утра.

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Какая ситуация на фронте

На Северском направлении российская армия обстреляла военную и гражданскую инфраструктуру возле Товстодубового, Бачевска, Глухова и Мануховки Сумской области. Из артиллерии противник гнал по Харьковской области и Славянскому направлению. Кроме того, в регионе активизировалась деятельность диверсионно-разведывательных групп.

Ситуация в Северодонецке остается сложной. Русские обстреляли направление из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Горячее было около Лисичанска, Северодонецка, Белой Горы, Волчоярки, Спорного и Берестового. Кроме того, по Лисичанску и Боровскому враг нанес авиационные удары.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях активных боевых действий не было. Россияне обстреливали ВСУ возле Авдеевки, Уманского, Веселого, Новобахмутовки, Гуляйпольского, Белогорья и Староукраинки. Все для того, чтобы наши военные резервы не передислоцировались на более горячие направления.

На Южнобужском направлении вражеское войско обороняется и пытается проводить контрбатарейную борьбу. Оккупанты нанесли авиационный удар по позициям ВСУ возле Белого Криницы. В ответ украинская авиация ударила по скоплениям врага.

Где россияне шли в наступление

В районе Мирной Долины русская армия вела наступление. Пока боевые действия там все еще продолжаются. В то же время у Боровского украинские защитники уже отбили штурм кафиров.

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На Бахмутском направлении россияне пытаются улучшить свое тактическое положение и взять под огневой контроль пути сообщения. Они обстреляли позиции наших военных по артиллерии возле Николаевки, Берестового и Новолуганского.

На Новопавловском направлении ВСУ обнаружили вражеские диверсионно-разведывательные группы. Украинские защитники разбили их, а оставшиеся убежали в панике с поля боя. Добавим, что в этом направлении россияне обстреляли Антоновку, Угледар и Золотую Ниву.

Заметим, что россияне пытаются разминировать акваторию морского порта Бердянска. Все для того чтобы создать себе логистическое обеспечение.

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