К такому выводу пришли в Институте по изучению войны. Там также отметили, что наши военные делают все возможное, чтобы замедлить врага.

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Украинские военные могут отойти

Данные свидетельствуют о том, что в районе Северодонецк – Лисичанск враг в последние дни смог достичь определенных успехов. Наши военные понесли потери. В то же время следует понимать, что столь высокой ценой удалось замедлить наступление врага, деморализовать его и истощить.

В Институте процитировали главу Луганской ОВА Сергея Гайдая. Он 23 июня заметил, что не исключает возможного отступления украинских военных. На ответный шаг они будут вынуждены уйти, чтобы их не окружили в Лисичанске.

Аналитики отмечают эффективность работы наших военных. В последние недели в район Северодонецка они буквально взимали большинство как живой силы, так и техники врага. И это изрядно ослабило русское войско. Более того, такая тактика сделала невозможным его наступление на более выгодных направлениях.

Наступление врага в ближайшие недели может расслабиться

В Институте отметили, что наступление российских захватчиков может приостановиться в ближайшие недели. И это произойдет независимо от того, удастся ли врагу захватить район Северодонецк – Лисичанск. Именно это, убеждены составители отчета, позволит нашим военным организовывать хоть и осторожные, но контрнаступления .

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Битва за Северодонецк – не решающая победа России

Аналитики уверены, что в России продолжают наступать на те же грабли. В Кремле буквально зациклены на Северодонецке. И это напоминает блокаду "Азовстали". Именно это, по мнению сотрудников Института, нанесет большой вред врагу. Мол, он сам себя лишает возможности продолжать наступление на другие территории Украины.

Конечно же, для Украины увлечение Северодонецка, отмечают аналитики, будет болезненным. Как и потеря любой другой территории. В то же время, следует понимать, что битва за этот город точно не станет решающей и не будет свидетельствовать о победе России в войне, которую она сама развязала.

Заметим, что накануне Сергей Гайдай рассказал об Лисичанской обороне. Глава Луганской ОВА подчеркнул, что город будет держаться гораздо дольше . Все потому, что в нем удалось хорошо сформировать оборону. Кроме того, захватить его будет сложнее еще и из-за выгодного географического положения.

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