Последствия обстрелов области

Российские кафиры били по району из реактивных систем залпового огня "Ураган". К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Читайте также Оккупанты завладели Николаевкой, атаку на Лисичанск ВСУ отбили, в Северодонецке – бои

Ночь и с тревогами и с обстрелами. Враг снова ударил по Криворожскому району – из "Ураганов". Попал по двум общинам – Гречаноподовской и Широковской. Люди, к счастью, не пострадали. В Широковской общине есть разрушения,

– рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В то же время руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что снаряды из "Градов" попали в поля, так что обошлось без разрушений.

Села Шестерня Широковского общества враг обстрелял кассетными боеприпасами. В результате атаки одно здание частично разрушено.

"По состоянию на эту минуту ситуация в области контролируемая. Российских оккупационных войск на Днепропетровщине нет", – подчеркнул Лукашук.

Вражеской техники стало меньше: в России разбился военный самолет Ил-76

Последние новости о войне в Украине

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай утром 24 июня сообщил, что россияне захватили Николаевку. При этом наши военные удачно отразили российское наступление на Лисичанск. Вражеское войско понесло серьезные потери и было вынуждено отступить.

Российская армия пытается разминировать порт в оккупированном Бердянске. Все потому, что они желают использовать его в логистических целях.

Украинские военные эффективно отразили наступление оккупантов возле Боровского . В то же время в районе Мирной Долины боевые действия все еще продолжаются.

На Новопавловском направлении ВСУ обнаружили вражеские диверсионно-разведывательные группы. Украинские защитники разбили их, а оставшиеся убежали в панике с поля боя.

Поздним вечером 23 июня в Запорожской области и в Харькове раздались звуки взрывов . Это произошло во время воздушной тревоги. Утром на следующий день в Запорожской ОВ сообщили, что в областном центре "прилетов" не было. Русские обстреляли пригород из реактивных систем залпового огня. В результате атаки повреждения испытала инфраструктура одного из населенных пунктов региона. Информации о жертвах или пострадавших среди населения пока нет.

К теме смотрите видео о том, что Путин больше не привязывается к дате: