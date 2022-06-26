У ДПСУ кажуть, що найбільше постраждали саме прикордонні райони. Відомо попередньо про одного постраждалого.
До теми Росіяни на Сумщині "демілітаризували" школу та бібліотеку: ракети запускали з гелікоптерів
Внаслідок обстрілів зруйновано сільськогосподарське підприємство
Під ворожий вогонь потрапили Новгород-Сіверська, Семенівська та Сновська громади на Чернігівщині. У Сумській області неспокійна ніч була у селах та містечках Середино-Будської, Глухівської та Юнакіївської громад.
Російські снаряди пошкодили одне із сільськогосподарських підприємств Семенівського району. Після того, як прогримів вибух, розпочалась пожежа. Знищено техніку.
Вранці росіяни знову відкрили вогонь по Сумщині
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що окупанти не залишили в спокої регіон вранці 26 червня. Росіяни стріляли з мінометів по Шалигінській громаді. Місцеві жителі чули 14 вибухів. Наразі уточнюють інформацію про постраждалих та руйнування.
Читайте також У Черкаській ОВА підтвердили два вибухи
Напередодні окупанти обстрілювали прикордоння Сумщини з вертольотів
25 червня окупанти обстрілювали ракетами прикордонні райони Сумщини з вертольотів. При цьому державний кордон вони не перетинали. Вдарили загарбники по Краснопільській громаді, жертв немає.
Проте значних руйнувань зазнали місцеві лікарня, бібліотека, будинок культури та школа.
Ситуація на Сумщині та Чернігівщині: коротко
- 25 червня ворог завдав масованого ракетного удару по селищу Десна, що на Чернігівщині. По містечку росіяни поцілили близько 20 ракетами.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що біля кордону з Чернігівщиною росіяни утримують до 3 БТГр. Цього замало для повномасштабного наступу.
- 23 червня територію Сумщини ворожа армія обстріляла фосфорними снарядами. У лікарні опинилась дитина. По Юнакіївській громаді росіяни вдарили "Градами".
- Лише з початку місяця армія держави-агресорки обстріляла Чернігівську та Сумську області понад 320 разів. Разом з тим українська сторона не спостерігає формування ударного угруповання.
- Всі ці дії, які здійснює Росія, спрямовані на відволікання уваги сил оборони.
Дивіться у відео про ракетний удар по Києву 26 червня: