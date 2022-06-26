У ДПСУ кажуть, що найбільше постраждали саме прикордонні райони. Відомо попередньо про одного постраждалого.

До теми Росіяни на Сумщині "демілітаризували" школу та бібліотеку: ракети запускали з гелікоптерів

Внаслідок обстрілів зруйновано сільськогосподарське підприємство

Під ворожий вогонь потрапили Новгород-Сіверська, Семенівська та Сновська громади на Чернігівщині. У Сумській області неспокійна ніч була у селах та містечках Середино-Будської, Глухівської та Юнакіївської громад.

Російські снаряди пошкодили одне із сільськогосподарських підприємств Семенівського району. Після того, як прогримів вибух, розпочалась пожежа. Знищено техніку.

Зверніть увагу! Постраждав 1 житель прикордонного села Юнакііївської громади.

Вранці росіяни знову відкрили вогонь по Сумщині

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що окупанти не залишили в спокої регіон вранці 26 червня. Росіяни стріляли з мінометів по Шалигінській громаді. Місцеві жителі чули 14 вибухів. Наразі уточнюють інформацію про постраждалих та руйнування.

Читайте також У Черкаській ОВА підтвердили два вибухи

Напередодні окупанти обстрілювали прикордоння Сумщини з вертольотів

25 червня окупанти обстрілювали ракетами прикордонні райони Сумщини з вертольотів. При цьому державний кордон вони не перетинали. Вдарили загарбники по Краснопільській громаді, жертв немає.

Проте значних руйнувань зазнали місцеві лікарня, бібліотека, будинок культури та школа.

Ситуація на Сумщині та Чернігівщині: коротко

25 червня ворог завдав масованого ракетного удару по селищу Десна, що на Чернігівщині. По містечку росіяни поцілили близько 20 ракетами.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що біля кордону з Чернігівщиною росіяни утримують до 3 БТГр. Цього замало для повномасштабного наступу.

23 червня територію Сумщини ворожа армія обстріляла фосфорними снарядами. У лікарні опинилась дитина. По Юнакіївській громаді росіяни вдарили "Градами".

Лише з початку місяця армія держави-агресорки обстріляла Чернігівську та Сумську області понад 320 разів. Разом з тим українська сторона не спостерігає формування ударного угруповання.

Всі ці дії, які здійснює Росія, спрямовані на відволікання уваги сил оборони.

Дивіться у відео про ракетний удар по Києву 26 червня: