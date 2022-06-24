Про це повідомили джерела в Офісі Президента. У відомстві підкреслили, що окупанти вкотре використали заборонену зброю, передає 24 канал.

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У лікарні перебуває одна дитина

Внаслідок атаки Сумської області запалювальними снарядами до медичного закладу відправили дитину. Її стан наразі не повідомляють.

Нагадаємо, що про атаку повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він зауважив, що російські бійці використали під час обстрілу Юнаківської громади "Гради". З них випускали заборонені Міжнародною конвенцією снаряди, наповнені фосфором.

Правила поведінки під час фосфорних атак

Нагадаємо вам, якою має бути перша медична допомога у разі ураження білим фосфором. Снаряди з ним регулярно запускають російські військові по мирному населенню.

Необхідно занурити пошкоджену ділянку тіла у воду. Також варто поливати або змочувати водою шкіру й одяг там, де залишились краплі фосфору.

Також варто поливати або змочувати водою шкіру й одяг там, де залишились краплі фосфору. Одягу, до якого прилипли частки фосфору, слід позбутись якомога швидше. Для цього бажано надзвичайно обережно його зняти. Найкраще це робити у воді.

якомога швидше. Для цього бажано надзвичайно обережно його зняти. Найкраще це робити у воді. Щойно ви позбулись одягу – промийте уражені ділянки розчином соди та води (1 чайна ложка соди на склянку води) або ж простою водою. Далі змочіть шкіру й усуньте з неї видимі частки фосфору (також бажано під водою). Для цього використайте негострий предмет або пінцет.

(1 чайна ложка соди на склянку води) або ж простою водою. Далі змочіть шкіру й усуньте з неї видимі частки фосфору (також бажано під водою). Для цього використайте негострий предмет або пінцет. Якщо маєте таку можливість, то опіки варто прикрити вологими пов'язками. Їх бажано просочити фізичним розчином. Це дозволить уникнути повторного загоряння фосфору.

Їх бажано просочити фізичним розчином. Це дозволить уникнути повторного загоряння фосфору. У випадку, якщо частки фосфору потрапили на предмети, то загасіть їх водою або ж просто засипте піском чи ґрунтом. Це необхідно робити доти, доки до фосфору перестане надходити кисень, який може посприяти повторному займанню.

У червні окупанти кількасот разів обстріляли Сумщину та Чернігівщину

23 червня речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу розповів, скільки разів цього місяця окупанти відкривали вогонь по Сумщині та Чернігівщині. З його слів, ворог бив по цих областях щонайменше 320 разів.

Що ж стосується можливого повторного наступу, то його поки не передбачають. Українська сторона, переконує Демченко, не спостерігає з боку Росії тої кількості формувань, якої було б достатньо для повторення наступу.

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