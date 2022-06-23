Заборонені снаряди окупанти застосували при обстрілі Юнаківської громади "Градами". Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зверніть увагу З початку місяця Росія 320 разів обстріляла Чернігівщину та Сумщину

Наслідки обстрілу

Дмитро Живицький наголосив, що використання фосфорних боєприпасів заборонене міжнародними конвенціями. Однак росіяни вкотре вчинили воєнний злочин.

Голова ОВА опублікував кадри з наслідками обстрілів окупантів. Інформацію щодо постраждалих зараз уточнюють.

Наслідки обстрілів по Сумщині: дивіться відео

Як діяти під час фосфорних бомбардувань

Перша допомога під час ураження білим фосфором:

Занурте пошкоджену частину тіла у воду. Поливайте або змочуйте водою шкіру та одяг там, де є краплі фосфору.

Якомога швидше варто позбутися одягу, до якого прилипли частки білого фосфору. Обережно зніміть одяг. Найкраще це зробити безпосередньо у воді.

Коли позбудетесь одягу, промийте уражені ділянки шкіри содовим розчином (на одну склянку води додати 1 чайну ложку соди) або холодною водою. Змочіть шкіру та усуньте видимі частки фосфору (бажано під водою) негострим предметом або пінцетом.

За можливості опіки варто закрити вологими пов’язками. Вони мають бути просочені фізрозчином, щоб запобігти повторному загорянню фосфору.

Якщо фосфор потрапив на предмети, їх можна загасити рясно поливаючи водою чи засипаючи піском або ґрунтом, поки до фосфору не перестане надходити кисень.

Яка ситуація на Сумщині

Російські окупанти ледь не щодня зі своєї території обстрілюють територію Чернігівщини та Сумщини. Водночас як зазначив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, що українська сторона не спостерігає з боку Росії формування сил для повторного ударного наступу.

Однак лише від початку червня російські окупанти 320 разів обстріляли Сумщину та Чернігівщину. Наприклад, у ніч проти 22 червня окупанти до ранку обстрілювати Сумську область. Під удар потрапили Есманська та Новослобідська громади. Загалом зафіксували 20 "прильотів".

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